吃時裝飯的巴黎朋友聽聞港胞有針唔肯打，寧願將全副抗疫籌碼押在口罩洗手和保持距離，表示大惑不解：「流行症噃，梗係要打預防針㗎啦，冇理由攞條命去開玩笑啫。」冇跟開國際新聞，日日掛住扮靚，唔怪得佢矇查查，細說從頭太費力，唯有抄捷徑：「請問貴國眾多丫烏婆之中，邊個最乞人憎？」他想也不想就答：「仲使問？瑪蓮勒鵬！」的確，這個極右女魔頭非常可惡，一雙鬼祟眼瞄實總統寶座，有事無事跳出來亂吠亂咬，承繼自老爸的政治本錢有如血饅頭，個衰樣一在電視出現，稍具良知者必定轉台。「咁新鮮出爐嘅時裝，由佢着上身示範表演，你估有冇人買？」孺子一聽茅塞頓開，Carrie Lam他是知道的，兩年前新聞見到名字，還笑說「同你同姓，係唔係親戚」，畀我鬧到狗血淋頭：「佢鬼係姓林！有條揸英國護照嘅林姓傻佬娶咗佢，夾硬黐埋嚟之嘛。」

起初法國人對打針也抱觀望態度，進度之緩慢一度淪為歐洲笑柄，政府推出的第一條宣傳片，主角是個尋常人家的婆婆，屋企門口打開，乖孫飛奔而來，忽然響起畫外音，有人叫了兩聲太太，把她從美麗幻想中喚醒。原來她身處注射站，姑娘正替她接種疫苗：「痛唔痛呀？」計劃打完針可以一家老少團聚的她笑道：「一啲都唔痛！剛剛相反。」第二條是男版，佈局大同小異，主角換成渴望和隊友親密接觸的波牛，平庸到你不會相信此國曾經湧現翻天覆地的新浪潮——但是見效，迄今打針人數已超過二千五百萬。擺出後底乸嘴臉吆喝「唔聽話唔准出街，連飯都冇得畀你食」，市民會乖乖就範？哈哈哈。