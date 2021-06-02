羅致光說過：「犯法的事情就是犯法」，可惜合法的又未必合法，這位超高IQ局長，被問到參與過多年六四集會，即時扮矮仔：「我以前參加過的是合法集會。」

然則過去合法，自國安法後變非法，警方不批准今年維園集會理由，何須濫用限聚令？南深圳澳門化，學澳門特區，索性光明正大列出六四集會有可能會喊出來的口號，編列好對應罪名，一了百了。一田百貨大減價，引起群聚人數與時長，似乎比維園大聚會更容易成為防疫破口。

講清講楚在港地之港人，公開紀念六四，犯法就是犯法，豈不快哉？兩度搜查「六四紀念館」，我寧可由警方出馬，也不願勞煩食環署人員，太滑稽了，違反《公眾娛樂場所條例》，沒領有相關牌照。不出事不知，原來在香港所有展覽會都是娛樂場所，敢問六四相關圖片影片書籍，最終娛樂了誰？特區之首說會以相關法律處理，用沒領牌、限聚令把支聯會玩弄股掌之間，很好玩嗎？

教育局長另一頭又表示教師可以講六四，天啊，好亂，試問那位老師敢踩設計好的陷阱？若有好奇心熾盛發問，為保住教職，個人建議他問你六四，你跟他說五四。

大概因為港台將會配合由全國政協副主席夫人發起的「世紀長征」，播出一百小時講中國歷史，其中居然包括六四，政府眾官也被玩死，以致不明言談六四、悼六四合法與否。

「六四紀念館」無限期閉館後，支聯會寄語港人「以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念『六四』，讓真相不被消失。」

這番話，必然被取締的支聯會也送給自己吧。現在都什麼時勢、都什麼年代了，搞地面實體活動能參與人數有限，成本高。不如把所有資料與紀錄，全放到網路去，「香港六四紀念館」網址改在國外，名副其實打國際線。就趁食環署這兩次突擊檢查，發出告票，讓六四實錄與香港悼念大聯盟再出發吧。

如果進入實體場館真人參觀為「身」，網上虛擬瀏覽博物館為魄，老子二千年前《道德經》早已對支聯會教路：「吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？」