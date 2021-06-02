有頭腦很清醒的海外華人說得好：在美國，凡遭到所謂種族歧視的中國人，其實都是為另一些中國人白佔便宜還的債。

流行黑人出手，在街頭襲擊華人。最新的一宗：曼哈頓唐人街頭，一個戴口罩的華人婦女走過，喫迎面經過的另一個戴口罩的黑人素不相識的朝面孔重重就是一拳。

華婦還沒來得及驚呼，即端坐地上，貌似打暈。施襲的黑人好整以暇，繼續閒蕩。此等荒誕的暴力，達到黑色喜劇的程度，風格非常的塔倫天奴。

事後川普的兒子，將片段在推特公布，就此等黑吃黃的種族主義暴力，問：為何主流媒體不報道？意思當然是提醒：美國的主流媒體，自我仇恨地視白人為唯一的敵人。凡種族主義攻擊，若攻擊的一方不是白人，即毫無興趣。而黑人毆打黃人，西方白左自由主義知識分子，嘴巴當然不說話，只是當做看不見。毫無疑問地心有靈犀、都站在支持黑人替天行道的一方。

佛家哲學，基本的一條原則就是「因果」。因果報應又有「三時報」之說：現報、生報、後報——現時作業，受短期內就發生的現眼報應，如全國瘋行打麻雀，破壞自然生態，導致害蟲蛀食農作物，農業失收，為之「現報」。

生報就是局限在一生之內，例如年輕任性濫交，搞大肚就墮胎。長大後結婚，經濟發達後，卻想要生孩子，到時發現時移勢易，想生時不是自己已經性無能，就是那時的妻子不育，再也生不出來。即使懷孕，也意外流產。這就是「生報」。

至於「後報」，是報於來世。一名暴君，殺人千萬，死了之後投胎做一百次的豬，輪迴遭到屠宰。這一點無可證明，但可以相信。

但自從全球化，網絡資訊盛行，又多了第四種報應：例如在中國的電視台，播出洗衣粉廣告，一個黑人被塞進洗衣機，漂白變成白人跳了出來。又或春節晚會，幾個中國裔女演員塗黑臉孔，扮成非洲大媽演趣劇。大陸的觀眾看得笑哈哈拍手，影音資訊迅速傳到西方，西方的黑人和白人知識分子覺得很厭惡，認為中國人對黑人有深切的種族歧視。

中國與世界，隔着一道圍牆。牆外的美國華人有五百萬。牆裏另不相干的那十三億，在娛樂方面佔了種族歧視黑人的便宜，他們自己不是缺少護照，就是一生都無緣去美國。

然而牆外的中國人，卻要為那看了電視廣告和聯歡會嘲辱黑人而拍手的那一大部份中國人還債。

此謂之現報、生報、後報之外的跨國界第四報，叫做「牆報」，亦即曼哈頓唐人街那個華婦，為大陸億萬電視觀眾還種族的果報，無端迎面就受了這一拳。