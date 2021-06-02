有了國安法之後，特區政府全面修訂中小學課程，科科加入國安法概念，真係難為一眾老師。五月二十六日教育局公佈經濟科之國安法教學，建議經濟科老師加入國家貿易與金融課題，例如中美貿易戰，美國取消香港區貿易優惠待遇，建議教師讓學生分組蒐集相關新聞及經濟數據，討論貿易衝突所帶來的威脅。這些事情日日新鮮，天天不同，教師與學生如認真學習的話，實在忙得要命，而教育局在公民及社會發展科指出：「新近發生的事情尚在發展當中，不適宜用作科目的探究題材，學生難以就極具爭議的問題作理性判斷。」

學生在通識科（今社科）不能判斷，反而在中美貿易方面，老師就要回應事態的最新發展，引導學生以實證的態度，開闊的思維進行研究，經濟科老師切勿大意誤入陷阱，稍為不小心，便會給專門「篤灰」的家長向教育局匿名信投訴專業失德，到時一身蟻。

經濟科的傳統主要課程內容是基本供求理論，宏觀經濟學的貨幣金融理論，及香港經濟概況，學生要在兩三年內掌握所有基本概念，已不容易，現在還要加入中美貿易戰，金融安全等課題，在大學經濟系已屬國際貿易理論和貨幣，銀行及國際金融的範疇，屬學位程度課程，中學老師如何有時間指導學生作實證學習？如非尖子學生，頂多只學得皮毛，教育局的課程要向政治問責官員交差，結果只會害苦了老師和學生。

面對破口大罵，張臂歡迎的中美政治經濟關係，中學生未必能完全了解，事實上，特朗普於2018年四月捲起的中美貿易戰，起因並非經濟，而是特朗普政治，中間涉及時事部分，又關乎2019年的反修例運動，大示威和國安法，正是通識科的大禁忌，教育局檢討通識科，導致實際上「殺科」，皆因害怕通識科老師在課堂上講解太多時事及政治分析，「讓學生誤入歧途」（教育局的看法），怎麼在經濟科竟然迫使老師講最新時事？

若左丁山是中學經濟科老師，為引起學生對中美貿易戰的興趣，會先從澳洲龍蝦及車厘子價格的變化說起，再講及澳洲傳媒把New Zealand加上外號為New Xi-land，中國大力禁制澳洲入口，卻同時大力買入美國農產品……相信學生必然有興趣學習，但聰明的學生會不斷問Why、Why、Why。老師不知有無模範答案？