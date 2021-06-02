「玲玲！」永安勸道：「那麼好的機會，不要放棄。」

玲玲仰頭向着黑衫姨姨苦着臉：「我唔想走！」

「點解？」

「我……想再同哥哥玩！」

「你哋已經玩足一日了。」黑無常的意思是「見好就收」──但小孩怎會如此世故？

「我今日好開心，以前未死都未曾咁開心，所以……我……」

黑無常也不忍嚴肅斥責，只道：「你已收到最好的禮物啦，係時候學識：興盡、緣盡，就要講拜拜！」

「我唔講！」

玲玲本想強忍，但小孩忍淚能耐不強，甚至無力遏止悲傷，她大哭起來。

「嗚嗚……我唔捨得哥哥呀……」又向永安哭道：「……我會掛住你！」

一個沒人可以「掛住」，又從沒「掛住」人的小孩，玲玲動了真情，冒出一句心底話，對相濡以沫傾訴心事互相撫慰的陌生亡魂，竟然捨不得。

永安聽了也泫然。

人生短暫，也不如意，人生有四苦：「看不透、捨不得、輸不起、放不下」──生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，苦的多，甜的少，甜過不捨，但不會重來，只能珍惜。少年和小孩太年輕了，懂了幾分？

「我唔知咁快就過完㗎……唔知冇下次㗎……」玲玲斗大的淚珠急淌，哭得上氣不接下氣。

「時辰到，善惡終有報。」黑無常只好哄她：「世上冇所謂天長地久，多數係一剎等於永恆──」

「嗚嗚……咁深，我都唔明……」玲玲抽搐着。

黑無常其實是對祁永安說的：「你明白嗎？」（明續）