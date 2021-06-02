躺平主義者認為，成功不是單靠努力就可達到，與其徒勞無功自尋煩惱，不如得過且過逍遙快活。但他們可能忽略一個事實：即使只是躺平，仍然有成功和失敗之別。

躺平要躺得成功，需要資源、技能、計劃、健康、自信，甚至運氣。缺少以上任何一項，其實都很難悠然自在躺下去。萬一躺到三餐不繼、露宿街頭、貧病交加，那就不叫躺平，而叫乞兒。

博大精深的中國文化，自古以來最盛產躺平主義者。躺平主義者反對拼命工作傷身，二千多年前莊子就說：「巧者勞而知者憂，無能者無所求，飽食而敖遊，汎若不繫之舟。」今日所謂躺平，古人稱為道家，或高士。但高士不是沒能力成功才躺平的，他們只是不屑世俗的成功，如顏斶。

據《戰國策》，齊宣王禮賢下士，願拜顏斶為師，承諾顏如答應，必然餐餐大魚大肉，出則有車馬代步。但顏斶卻拋出很有躺平主義意味的金句辭謝：「斶願得歸，晚食以當肉，安步以當車，無罪以當貴，清靜貞正以自虞。」晚食當肉，即晚一點吃飯，肚子有點餓，則吃什麼也像吃肉般美味；安步當車，就是安逸步行，也像乘車般舒適。

陶淵明也是史上有名的躺平主義者，大家都聽過他「不願為五斗米折腰」：因不願卑躬屈膝，束帶參見前來巡視的督郵，即日掛冠去職。辭職咁小事都可以搞到傳誦千古上晒神檯，當然是非常成功的躺平，但你有想過陶淵明的成功秘訣嗎？

首先，陶淵明其實係有plan b：他本身有「方宅十餘畝，草屋八九間」（〈歸園田居〉），辭官後也可耕種維生。他還有錢養得起「僮僕」（〈歸去來兮辭〉：「僮僕歡迎，稚子候門」），可見絕非赤貧。當然更重要的，是陶淵明的文學技能。

憑一支生花妙筆，淵明竟把一個退休阿伯行行企企、望天發呆的生活，寫得有聲有色兼詩情畫意，拔高至藝術的層面：「倚南窗以寄傲，審容膝之易安。園日涉以成趣，門雖設而常關。策扶老以流憩，時矯首而遐觀。雲無心以出岫，鳥倦飛而知還。」

奮鬥需要能力，但躺平可能更需要。