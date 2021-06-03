三十二年前今日，天安門發生了什麼事情，似乎只有香港人最在乎，是港人記憶太好，還是特別執着，最堅持要悼念這一齣中國大歷史上的「一粒砂石」？

沙卡在眼眶會刺激淚腺，對某些人而言，沙石會塞住他們的嘴巴，「不敢回憶」的是當年自己也曾義憤填膺，「未敢忘記」的是今天從這個政權所得利益。

雖說過不必刻意獵巫，但巫人不珍惜閉嘴的自由，也無妨點名，以儆醒後人，對抗暴政就是回憶與遺忘的抗爭。被「攔途截劫」表態的馬逢國終於訴心聲，經半輩子認知表示：「越來越接受天安門廣場沒有死過人這事實。」

如果馬此一「嘶叫」心口如一，本人也只能「越來越接受腦袋海馬區會淪陷這事實」、「越來越接受謊言說一百次會成為事實」、「越來越接受真相有不同版本這事實」。最重要一點：「越來越接受一代人有責任將事實傳承下去這事實。」

國務院發言人袁木六四發生後宣告：「天安門沒有死一個人」，有圖有片，只是「外國科技造假」，什麼樣的「人」才有面目接受。當全球拍攝者集體中邪，即時片段拍下的屍體，血跡斑斑莫非都是番茄醬不成？馬指當年「假新聞、假消息」是指這段發言吧。如此證據確鑿，尚可以目盲心昧，再過一代人，六四事實就真正會「平反」為學生打死軍人。

六四三十周年，寫過《回憶有罪》一曲，除了「現在別問他，可有膽公開紀念，被現實騎劫，怎怨天」這一段，那句「回憶即使有罪，真相怎麼敢無言」，想不到也可以送給馬逢國們，悼念六四是否可以入罪，官員議員不敢回答，反而他們回憶有罪，是怕得罪那個得罪不起的主子。

另一段：「莫須有，是誰造就壯烈；願廣場上，聲音不會滅」，如今本人「轉軚」了。今日最不需要的是壯烈，最緊要是把個人所見所聞記錄下來再盡力廣傳，千萬別白白送頭。

忽然萌生奇想，既然當局比悼念者更膽怯，據聞派出三千警力「準封城」，那麼，廣場也好，維園也好，西環中聯辦也好，不如隨他們去吧。「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年」，就讓維園一片烏黑，把燭光滿維園讓世界知道香港人勿忘往事，反過來讓黑暗證明香港現況如何暗黑，畫面也不一樣地震撼。

悼念敏感地帶，由萬人空巷變空城，讓三千員警白走一趟，像傻瓜呆立原地，等候抓人到半夜，手拿一疊告票與警告牌而無所用，不亦壯觀乎？