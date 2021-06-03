永安故意道：「咁深，我都唔明。」向玲玲打個眼色，表示同聲同氣同路人，默契十足。

「激死！」黑無常谷氣：「你兩隻嘢夾埋嚟玩我？」又揮一揮手中的哭喪棒：「信唔信我fit你哋吖嗱？」

「唔信！」二鬼一齊回應。

黑無常只好道：「每個人嚟世上一趟，本來就乜都冇，又乜都帶唔走，而且記憶舖舖清，飲過孟婆茶亦唔記得晒，所以冇乜可以貪戀——」

永安一聽，不忿：「但係點解有啲掌權嘅，冷血鎮壓、重判、剝奪所有人嘅自由同快樂？令唔肯盲從嘅人失蹤，枉死？佢哋最後乜都帶唔走，但係帶走好多鮮血，同埋人命……」

「你聽我講——」

「唔聽！我16歲，乜都未做過未試過，未努力過未享受過，我同好多人一樣唔可以長大，甚至未拍拖結婚生仔……生命冇take 2……」

永安一時衝動，一輪嘴發洩。陽間人人被禁聲，在陰間才可暢言？

驀地，黑夜中，黑無常頭頂白光一閃——

「你收聲先咪嘈住我收訊息。」

她閉目幾秒，永安好奇急問：「收料？」

「係白無常報料。」黑無常對永安道：「𡃁仔駛乜咁激呀？所謂『人受難，天有眼，地府唔偷懶』，因果報應係唔會hea做嘅。」她只公事公辦地轉述：「不斷有狗咬狗骨鬼打鬼嘅狀況，而且害人嘅，有確診有精神失常，有禍及妻兒，亦都有幾件掛臘鴨同空中飛人……你唔好問咁多，恨咁多，總之黑白經理人有分數。」

「姨姨，」玲玲忽道：「我乖乖地走，你可唔可以應承我一件事？」

（明續）