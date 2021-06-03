如果你望見條題識笑，反映你從盛世走過來，在那good old days，不單只電影槓上開花，歌亦不避鬧雙胞，日本原曲一出，陳慧嫻改成《千千闕歌》，梅艷芳改成《夕陽之歌》，再移作她主演的戲名。盛世記憶重疊乜都得，正如節目《中國八大名菜（可以）之食盡東南亞》。

提起東南亞，《英雄本色3夕陽之歌》（1989）實際是第一集的前傳，追述Mark哥七十年代於越南事蹟。導演徐克本身越僑子弟，粵語片明星愛南洋走埠，連筆者岳母也生於馬來。曾經，香港與東南亞一衣帶水，富起來才漸漸不認窮親戚，及至現在，移居台灣、泰國置業忽變熱門話題，甚或投奔怒海之痛臨到港人身上，風水輪流轉。

我覺得電影真正主線在石堅。南越首都西貢淪陷前夕，末日天堂，老華僑走還是不走？大半生心血盡獻於此。堅叔說：「現在返香港，1997咪又要走？」越戰固然遙遠，但1974看1997有廿幾年，1997至今恰恰又廿幾年，歲月總催人。忽然想起，倘堅叔和梅姐鐵骨錚錚精神領袖尚在，娛樂圈會如此不堪嗎？

家園已非淨土，堅叔子姪周潤發和梁家輝回越南報仇，敵人獰笑：「最後一班機都飛了。」逃不掉便留下來圖個血債血償。據知，拍攝期間正值1989夏，尾段梁家輝眼鏡爆裂、頭纏染血紗布，一副愛國學生模樣獨抗軍方坦克車，是否受觸動的神來之筆？難怪梁家輝水洗唔清要不斷補鑊。

網民質疑：周潤發片中雖叫Mark，又屢屢出現配戴金絲黑超和披上長風褸鏡頭，暗示服飾出處，但他中文名張志強，明顯與《英雄本色》第一集字幕寫李馬克有出入，並非同一人，就不算前傳了。朋友，假如你經過歷劫重生，再世為人，隱名換姓是基本常識吧。苦心盡在不言中。

梅艷芳傷重，在暮色中溘然長逝，《夕陽之歌》悠悠響起，畫龍點睛；但港人欲求一安身立命之地而不可，《千千闕歌》「飄於遠方我路上」仍得撈亂唱。

一連三星期《英雄本色》全集播完了，我評這經典大故事也說完了。ViuTV果有些料子，像替紀念前奏。抑或吾輩多愁善感，隨便幾套舊戲都牽引心靈對號入座？無論如何，順眼過選秀氾濫喊苦喊忽死老竇咁款囉。

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