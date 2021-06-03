肺炎瘟疫歷久不息，國際旅遊業癱瘓，西方國家治疫成效較著者，遂有travel bubble之設，互通旅遊，現代漢語直譯做「旅遊氣泡」，直是不知所云。

英文用bubble一字來說「只許某些人來往的地區」，並非瘟疫降臨之後始創 。一九八零年代，bubble zone 一詞已見於《哈佛法律評論》（Harvard Law Review），指專供墮胎醫療所人員及往墮胎者出入的地方， 其他人不得擅進，以防反墮胎者到場抗議，引起混亂或衝突。制定這種專區的法律，就叫bubble zone law 。至於「只限某些人來往的地區」為什麼叫bubble，我可不知道。

而英文是英文，中文是中文。對中國人來說，「泡」字常帶「一戳即破、不能維持」含義，例如賈島《寄令狐綯相公》詩：「夢幻將（與）泡影，浮生事只如。」中文是要達意的，不是要人家了解英文意思之後才能明白。偏偏那些連說話都學舌西方者，卻最愛說什麼「愛護中華文化」、「提防西方文化侵略」等等。鄭月娥政府就不斷說要與鄰近國家「建立旅遊氣泡」。

然則travel bubble應怎樣翻譯？或曰可譯做「旅遊安全圈」，但這令人想起當年日本軍閥倡議的「東亞共榮圈」，而且「圈」內未必真的「安全」。英文有時也不說travel bubble，改稱為travel bridge（旅遊橋梁）或corona corridor（冠狀病毒走廊），但無論如何，我認為譯做「旅遊互通區」較好，起碼這是一讀就懂的中文。