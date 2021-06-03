八九．六四至今已是32年前的事，香港維園的六四燭光晚會自1990年開始至2020年持續了31年，今年被禁，以後也不再會得到特區政府批准舉行。是否以後香港人就會忘記了六四？公共圖書館最近掃走了一批據說可能觸犯國安法的香港書籍，數目更多的有關六四書籍，將來會不會下架呢？中學、大學的圖書館以後准不准收藏這些書籍，斷絕學生對六四的認識？猶幸現在互聯網通天下，大量數碼化資訊在網上留存，內地可以刪除，國際上則禁無可禁，將來學生還是可以搜尋得到。到目前為止，香港人還沒需要透過VPN翻牆，只要輸入八九六四四個字，便可見到大量文字、圖片、影像資訊。這日上網一看，TVB於1989年6月4日的六點半新聞報導，由梁家榮、陸嘉敏兩人主持，內有日本富士電視、加拿大電視、美國電視的實況報導，欲認識當日情況，不難在網上一看；當年5月21日在快活谷馬場有黑色大靜坐，馬場內外水洩不通，大會發言人士有司徒華、李柱銘等等。這個大場面得到香港馬會充份合作，可能是空前絕後之舉，文匯報在5月22日發表社論「香港百萬人愛國遊行應永誌史冊」，今天重溫場景，感歎萬千。

所有六四新聞報導，以後會否在互聯網消失？當年不少痛惜、痛斥六四鎮壓的人物，今天已變成是建制派重要人物、大力擁護國安法的權貴，但他們在八九年刊登於文匯、大公的反北京廣告，已有夏其龍神父於多年前編輯成書，共兩冊，即使留傳不廣泛（左丁山買到的兩冊，已不知散失何處），相信還是會留傳後世，編寫香港地方志的歷史系畢業生和香港史專家，不會忘記寫下一筆吧！

教育局官員如何指示中學公社課程和中史課程講解六四呢？中學老師敢不敢指導學生翻看89年5月至6月4日的TVB新聞報導呢？1989年大學畢業的老師，今年54歲，當年應該曾參加大遊行，還有六年就退休了，正好把握時間，把所見的事實（現已成為史實）告訴學生，述而不論，已經足夠。懂思考的學生，自會領悟領略其中微言大義。老師課堂上一旦發表六四議論，須防有人向KOL篤灰。