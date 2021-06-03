繼中國國藥集團的疫苗之後，世衛批准了中國第二隻疫苗：華銳生物技術公司生產的科興疫苗作為緊急用途。世衛的聲明指出，科興疫苗用於18歲及以上的成年人。不過由於試驗中60歲以上的人很少，他們無法估計科興疫苗在老年人群中的表現如何。「盡管如此，世衛組織不建議對該疫苗設置年齡上限。」

既然無法估計科興疫苗對老年人的影響，世衛何必急不及待把它納入緊急用途名單呢？推出疫苗，是為了防疫，防疫，是為了保護公眾健康。但如果疫苗本身對某些年齡段的人的影響不易評估，而又盲目推出，豈不是與保護公眾健康的前提相違背？

香港政府落力推銷疫苗，不知道其中一個目的是不是想取得60歲以上接種者的試驗資料，可惜香港接種的人不多。但是，打完針後在短期內死亡的人，比例卻不低。這些死亡者之中有多少是老年人，他們的死亡跟疫苗究竟有沒有關係，若不打疫苗，他們死亡的機率是更大還是更小，世衛大可以認真研究，直至找出死亡真相。

有趣的是，這邊廂世衛把科興納入緊急用途名單，那邊廂港府突然宣佈「死亡個案與疫苗接種無潛在關係」的將不作公佈。為甚麼不公佈？對疫苗沒有信心嗎？公眾未釋疑之前，不公佈死亡個案只會令人加深疑慮，何不公開透明一些？