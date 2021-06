鄰近地區新一代不願意生育,政府突然鼓勵生三胎。

問題應該將鏡頭拉wide,看古今之宏觀。由馬爾薩斯警告農業和人口增長的壓力開始,地球人口高達七十七億,若以此走勢,三十年內可達百億。

十九世紀末,有一門科學,叫做優生學。研究並鼓勵人類盡量留下優良的種裔。邱吉爾曾推崇此道,新加坡國父李光耀先生更是當代優生學的履行者,鼓勵人口佔大多數的華人之中,擁有大學畢業程度的,踴躍生育,不一定準,但可以收集統計。

優生學之為一門科學,對地球生態與環保,對保障人類質素與後代幸福,非常有用。只是不幸經過希特勒之德國劍走偏鋒的以國家政策嚴厲推行,演變為對猶太人的滅絕。從此西方學術界嚇煞,視為禁區封存,連提一下也不准。

優生學本身當然有爭議,但不等於不准科學研究。否則付出的代價,就是人類出現大量只消耗地球資源、對商品擁有購買力和消費力,但是長遠對人類文明毫無貢獻的愚民。

「愚民」一詞只要不禁止,社會就有優生學精神。

例如,西方左派雖然反對優生學,然而他們在情急之際也偶爾露出優生學中的極右本質。例如希拉莉曾經將支持川普的七千萬美國選民定性為A basket of deplorables。若希拉莉、美國白左、黑命貴能擁有更大的權力,你問問他們:這個人類中的deplorables的下等品種,有沒有存活在這個地球上浪費資源的權利?應不應該將這個品種Cancel掉?他們會毫不猶豫地點頭。

還是中國實事求是,提出了低端人口之說,必要時還在首都予以驅趕。中國對於低端人口的控制,如同對新冠狀病毒疫情的控制,西方很羡慕,心癢癢的想學習。若能學全套,倒不是壞事。

環顧全世界,越品質優秀的民族,越不想生育,如日本人口按此趨勢減少,一千年之後足以自然滅絕。這只會是人類文明的大倒退。反而日本文化人悟出「生而為人、我很抱歉」的哲學最高境界,與莎士比亞之人的一生,「只是一個白痴故事,充滿聲音和憤怒,一無所寄意」(it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing)相比,日本人的頓悟更有禪意的美學,更簡潔,所謂Brevity is the soul of wit。

真要講一點優生學。我自己也時懊悔為何出生世上。溫哥華那兩個大媽加燦,移民幾十年,彼此長期仇恨,互相告密,告到法庭大媽甲還向大媽乙捅刀子。她倆的父親當初若將一泡精射偏到土炕上,效果就比射得準更好。將人口降到六億以下,就脫離世界血汗工廠的下游行列了,就真正的升呢upgrade了。