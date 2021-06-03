47人案之一的前觀塘區議員李嘉達，樂團隊友Forward半夜跑上赤柱山頂，重裝帶齊架生，在驕陽中唱出以阿Kar做主音的「出走半生」。五個男生，希望赤柱中失去自由的人，能在那日片刻的自由時間，聽到這首歌。MV中，主音囚在山下，團隊放了一支無人直咪，那支咪，我一時眼淺，看成是一張空凳，淚水狂飆，睇唔切歌詞。赤柱山巔，逆風揚起樂團的黑旗，Forward，前行。

六四32周年，幾天前法官機械fast forward的宣告：拒絕保釋、拒絕保、拒絕、拒……！這是旁觀席聽過的最高傲、離地而殘酷的人肉錄音！六個年輕人夾band叫Forward，法官一條友唱晒叫Repeat、Erase、Delete ? RED，紅線，比紅雨來得更兇。突襲的紅線難擋，「出走半生」勸勉香港人，風雨下揚帆，就當磨練。然而，在真香港人咬緊牙關艱苦丟那媽頂硬上之際，還會有「出走」加拿大後平平安安的人說，留下來的，就是投降，入獄的，就是逃避。這種鬼論，64走到32年，都聽過唔少，省得動怒，還是聽歌吧：星空有霧；即管一戰；經得起挫折，學會沉澱。歌詞最觸動的一句是「即使找不到，卻也不枉」。相信我城，相信47人加持的未來終將爆發力量。