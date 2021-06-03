一生埋首故紙堆的錢鍾書先生，予人印象是罕談政治，不吃人間煙火，所以當我在1995年看到新出版的《槐聚詩存》，居然收了一首寫於1989年的〈閱世〉，實在有點意外。全詩如下：「閱世遷流兩鬢摧，塊然孤喟發群哀。星星未熄焚餘火，寸寸難燃溺後灰。對症亦知須藥換，出新何術得陳推？不圖剩長支離叟，留命桑田又一回。」

詩不深，典故亦淺白，如「星星之火」、「對症下藥」、「推陳出新」，都是一般人熟悉的成語。首兩句寫心境，自感垂老之年，久閱世變，只能獨自哀歎。三四句涉時事，謂星火尚存，志士猶在，但「溺後之灰」，復燃又談何容易？「溺後灰」可能須要解釋一下。

據《史記韓長孺列傳》，韓長孺有次犯法繫獄，獄吏田甲侮辱他，韓說：「死灰獨不復然乎？」（死灰就不能復燃嗎？）意思是：我現在雖落難，但不能東山再起嗎？田甲答：「然即溺之。」（復燃的話，我就給它撒一泡尿）這就是「溺後灰」的典故。

錢先生判斷準確，「溺後灰」典故更用得精妙。此後三十年，為了撲滅人民對那件事的回憶，有人撒尿、撒謊、撒野，有什麼撒什麼，可謂無所不用其極。

第五六句是評論，說國家有病，須懂對症下藥，但怎樣才能推陳出新呢？1998年，前中國社科院副院長李慎之寫過篇悼文〈千秋萬歲名，寂寞身後事——送別錢鍾書先生〉，說道：「我相信海內外無論什麼樣的有識之士，對中國的命運無論作什麼樣的推測與分析，也不會超出錢先生的卓見以外——『對症亦知須藥換，出新何術得陳推 』。」

李慎之在文中還提及他初次看到這首詩的情景：「九年前（即89年）的夏天，長安街上的鮮血大概還沒有沖洗乾淨，我去看他（即錢先生），他給我看了新寫的一首七律⋯⋯我們相對黯然。」

雖然《槐聚詩存》的壓卷作，是題為91年寫的情詩〈代擬無題七首〉，但早有人考出那是數十年前舊作，決非八十老翁手筆。換言之，錢先生的絕筆，其實是首題材非常大膽的詩。楊絳是否擔心全書以之壓卷，會太敏感，所以才將〈代擬無題七首〉移植到書末呢？