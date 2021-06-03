前兩天剛在網上看到一首非常有志氣的歌，叫作《我為祖國生二胎》。

歌詞譐譐教導：「多一人吃飯不過多一雙筷，多養個孩子不過緊點口袋，再苦再累也心甘情願，我為祖國生二胎。生娃順應新時代，根治獨生子女病，人口素質高起來——」不料這首歌面世沒幾天，毛都未生齊，黨中央一聲號令，中國人要生三胎！

中國的形勢，反應稍慢，腦子就轉不過來，從一孩政策，跳到生二胎，飛躍到生三胎，可見已到了該死的不死該生的不生的生死存亡關頭，滿目老不死，卻沒有幾個小把戲。敵人的炮火沒看見，中華民族照樣到了最危急的時候。當務之急，不是中美貿易戰，而是中國小夫妻不設防盤腸大戰。一帶一路有沒有不着急，最好是中國女人肚皮一大一生，一生一路。

所以，以上這首歌，必須政治正確，把《我為祖國生二胎》改成《我為祖國生三胎》，如非這樣，投機取巧卻落後於人，那這個機還投來做什麼！全國人民也沒想過喜訊來得這麼突然，許多人的腦子都轉不過來。等轉過來了，才發現了早有遠見的人不多，全中國大概也只有一個張藝謀。張導演早就預料中國會有人口危機，所以先鞭早着，啪啪啪，許多年前就生了三胎。如此生娃急先鋒，卻被庸官判越位，罰了張導演748萬。直到今天，後知後覺的中國人才發現張導演偉大，就像歌裏唱的那樣：「再苦再累也心甘情願」，不由得替張導演喊冤打抱不平，這兩天，網上不斷出現一個帖子，上面是張藝謀一張激動的大頭相，網民們借張導演之口怒吼：「把我的748萬超生罰款還回來！」