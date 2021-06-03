我心依舊，也依舊在每年此際為自己為更多的生者死者而點起一支燭光。

三十多年來，每年從未中斷的那一片燭光今年已不再，無論用那一種理由、限聚令、國安法，官字兩個口加以收緊的任何藉口都好，總之再也見不到了。強加的禁令以及秋後算賬等等被監禁的人；加上特別指定法官的配合制裁判決，早已嚇怕人了，本該享有的基本人權自由，包括言論、 集會、 結社，在這二十多年中一點一滴的被剝削被取消終於歸零，正是可悲的現狀，只是，是否就被遺忘了呢？

三十二年過去了，六四沒有平反，真相隱沒在紛紜的傳說中，在竄改的紀錄在模糊的記憶裏，年輕人逐漸成了中年、老年人，再多的豪情壯志或夢想理想敵不過現實而成雲煙，更有不少人已含恨含怨離開人世，一萬一千六百多個日子，在此地或彼岸逐漸要叫人麻木了，不願再記起可又忘記不了，當年身臨其境的或者有更多的已是來不及的一切。而今天，當日為六四天安門事件而沸騰的人是否早已被迫遺忘？被抹去的歷史在各種打壓禁令下就不再被銘記了嗎？每一年此際，維園蜂擁而來的人潮，此來是為了紀念那些死不瞑目冤屈的靈魂，如今已呼喊不出的聲音，而那點點燭光是一種祝願，在另一個更廣大更自由的空間，放聲吶喊痛哭憑弔吧，天上人間點點星光與燭光正呼應着。

怎麼可能因為禁止；不能燃點起小小的燭光就被世人遺忘呢？人人心中的燭光有一天會滙聚成海洋，只要那微弱光芒仍在，只要仍能思考，只要能分清楚是非善惡，任憑各種打壓也不能熄滅心中那點希望之光。