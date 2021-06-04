為什麼非要生育？由小農經濟的物質層次：房產太貴、物價太高、工資永遠追不上。在社會學層次：覺得制度缺乏公義，不想再強顏歡笑陪玩下去。唯以東方文化最高的佛學層次，人到了世界，要追求湼槃，當初根本不應該生下來，要想辦法永久逃出去，不必再回來。輪迴生而為人，已經是災難。

西方哲學也有殊途同歸之趣。二十世紀法國羅馬利亞裔哲學家齊奧蘭（EM Cioran），有一本很生動的著作，叫做「生出來之後的麻煩」（The Trouble With Being Born），與太宰治的「生而為人，我很抱歉」，有殊途同歸的震撼。

齊奧蘭開宗明義說：一生最大的遺憾，就是來到了這個世界。人一旦生下來，最大的損失，就是失去了死亡。要蒙受七八十年毫不相干的中斷。試想：你在看一場非常精彩的足球賽，到高潮時球證忽然吹哨子宣布中場休息。但是你不想接受這個中場，你不想去廁所，不想買飲料，你想一氣呵成看下去。而生下來，到了這個世界，對於這少數傑出的專業觀眾，就是此一掃興的中場。

所以齊奧蘭說吸引我的，是那片「彼鄉」，而我不知道彼鄉是什麼。（What attracts me is elsewhere. And I don’t know what that elsewhere is.）

莎士比亞說，短暫的一生，只是一場黑暗無邊的睡眠包圍着的一個短夢般的泡泡。此又與莊子認定的「方生方死，方死方生」、「物無非彼，物無非是」滙聚。生和死、彼與此，是與非，全為相對而平等。本在超越時空的永恆的那邊，好好的，不小心滑腳，跨過界線，掉到這一邊來，就叫做「出生」（Being born）。當初乍看這邊好像花花綠綠的一個迪士尼園，仔細體驗之下，原來是一座煉獄。

鄰近地區下一代不願生，或許只在物質社會的唯物辯證法層面頓悟：生下來若為雄性，基本三種際遇：一是貪官土豪的兒子或私生子，卻贏在起跑線，可以送去英國寄宿學校讀書，這是付錢給英帝國主義。二是山西農民的兒子，進城市為富士康或Nike特斯拉工廠打工。這是為美帝跨國資本做血汗奴隸。三是覺悟了，做了小粉紅，但又沒有足夠的錢移民加拿大英國澳洲，於是憤而為拳匪。生下來淪此三種，都沒有什麼意思。

若屬雌性，基本也三種：上則為電視台美女主播。下則為什麼行業，你猜得到。中則為庸碌之廣場舞大媽。三種若都有了錢，都是買法國意大利名牌，一樣是進貢給曾為八國聯軍屠宰過中國人的歐洲白人帝國主義。

難道百年艱辛探索，探來索去，以我為絕代、勿再生育，終於找到了民族的終極正確道路？根據中外哲學家，答案似乎是Yes。