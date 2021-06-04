左丁山有一個WhatsApp中學同學群組，最初係講飲講食講近況，2019年發生乜嘢事，大家都知，於是各同學逐漸顯露顏色，開始討論本港政治，擦出火花，卒之絕大部份同學退出或不再發表意見，只剩下兩位，深藍對深黃，互相糾纏不休。左丁山覺得大家中學畢業五十幾年，早已入古稀之齡，駛乜咁大火氣失感情吖，自己一於做花生友，不參與討論。深藍校友讀書時已經西化，彈結他，唱貓王流行曲，幾十年來搵銀有方，常往內地，成個富翁格。深黃校友早年比較保守寡言，畢業後在左派機構打工，自然搵銀少啲，後來辭工移民外國，好少返嚟香港，在彼邦生活平淡平凡，與深藍校友在港之多姿多彩生活差得遠咯。

深黃校友W曾在左派機構工作，對中共黨史及老毛時期之政治運動及統戰手法自然比較清楚，深藍校友C留港風生水起，見證三十年來內地富起來，市場日大，就覺得1980年之前嘅中國講嚟做乜噃，對微博微信及YouTube上之視頻（罵美帝者）大大捧場。

從兩位中學同學之政見討論，可以睇得出校友W傾向李怡顏純鈎一類，校友C就係香港九七後富起來的人士縮影，罵戰起來，誰也不服誰，總之藍絲校友多數有錢，為眼前利益着想，識時務者為俊傑！一啲基金經理，讀番書出身，美國頂級私立名牌大學畢業，投資有道，在報紙發表長篇大論講中國與美帝競賽，中國佔上風，中國制度優越，中國叻人多……如果有機會見到佢，幾想問一問：「你在大學讀過邊一科理論係認為壓制言論自由嘅威權制度會勝過容忍學生亂咁噏嘅制度呢？」美國名牌大學注重學生討論，爭取發言，唔出聲嘅學生幾難攞到A；中國教育注重服從權威，知所敬畏，教授不可批評政府（如許章潤），甘肅發生馬拉松慘劇，甘肅省第一件事就係嚴控內地傳媒報導！在美國打滾多年，回港賺大錢嘅基金經理，何解會認同咁嘅制度？睇嚟，「唔好破壞我嘅收成期」呢個理念，具有無窮威力，成為陳健波一類人，就會歡呼李百全閹割港台係撥亂反正，完善化港台管理，更加會歡呼香港選舉制度完善化，趕絕不同聲音。