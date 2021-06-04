黑無常撥一撥她凌亂的中長髮，望定玲玲。
「你可唔可以幫哥哥——」
「唔可以。」
「我都未講完。幫佢搵——」
「搵唔返。」
「但係你有法力——」
「冇辦法。」
「吓，你知我問乜嘢？」玲玲驚詫。永安感激地望向她，亦等黑無常回應。
「我梗係知道啦，但係祁永安冇行。」
「哥哥好掛住嗰個姐姐。」玲玲天真地請求：「姨姨呢個係我唯一心願，冇其他嘢喇。」
「萍水相逢大多數後會無期——有啲緣份係一世、一年、一日、一分鐘、一秒，祁永安係緣份唔夠，死心啦。」
「嘩，你咁鬼殘忍㗎！」永安失望：「你可以吓我hea吓我，唔駛咁傷嘅。」
「大佬呀，我斬釘截鐵，唔得閑講大話，係唔畀你幻想空間，所有都成為過去，執好位先至有空間下一水更好。」又強調：「見唔返，就係咁，完。」
「……明白喇。」
「乜嘢唔forget唔forgive，放低佢。你哋以為有啲冇名，有啲連屍骸都搵唔到……畀人遺忘——但係一定有人幫走咗嘅做紀錄、追憶，一定有人掛住你哋。」
永安笑：「總之呢個round難過，下個round會變好，好心有好報吖嘛——老土！」但他也對自己一笑，盡量釋懷。
「落雨喇，有啲涼，大家返歸啦。」分道揚鑣，各回自己位子。
「拜拜！」玲玲隨姨姨走，向永安道別。
「拜拜！」
走了幾步，她又回頭揮手依依大喊：「拜拜！拜拜！」
「拜拜！」他也揮手。
這是兩個知己玩伴甚至「親人」，在塵世間最後的對話……（完）