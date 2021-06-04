黑無常撥一撥她凌亂的中長髮，望定玲玲。

「你可唔可以幫哥哥——」

「唔可以。」

「我都未講完。幫佢搵——」

「搵唔返。」

「但係你有法力——」

「冇辦法。」

「吓，你知我問乜嘢？」玲玲驚詫。永安感激地望向她，亦等黑無常回應。

「我梗係知道啦，但係祁永安冇行。」

「哥哥好掛住嗰個姐姐。」玲玲天真地請求：「姨姨呢個係我唯一心願，冇其他嘢喇。」

「萍水相逢大多數後會無期——有啲緣份係一世、一年、一日、一分鐘、一秒，祁永安係緣份唔夠，死心啦。」

「嘩，你咁鬼殘忍㗎！」永安失望：「你可以吓我hea吓我，唔駛咁傷嘅。」

「大佬呀，我斬釘截鐵，唔得閑講大話，係唔畀你幻想空間，所有都成為過去，執好位先至有空間下一水更好。」又強調：「見唔返，就係咁，完。」

「……明白喇。」

「乜嘢唔forget唔forgive，放低佢。你哋以為有啲冇名，有啲連屍骸都搵唔到……畀人遺忘——但係一定有人幫走咗嘅做紀錄、追憶，一定有人掛住你哋。」

永安笑：「總之呢個round難過，下個round會變好，好心有好報吖嘛——老土！」但他也對自己一笑，盡量釋懷。

「落雨喇，有啲涼，大家返歸啦。」分道揚鑣，各回自己位子。

「拜拜！」玲玲隨姨姨走，向永安道別。

「拜拜！」

走了幾步，她又回頭揮手依依大喊：「拜拜！拜拜！」

「拜拜！」他也揮手。

這是兩個知己玩伴甚至「親人」，在塵世間最後的對話……（完）