中午在家，菲傭說還有前一天吃剩的三鮮水餃，可當午飯。我說好。她問我吃多少隻？我反問她吃多少隻？她說八隻。我說那我吃二十好了。我家水餃餡靚料足，包得特別大，二十隻下肚，略覺吃得有點過頭，便與菲傭說，真是年紀大，吃不動了。若年輕時，沒有四五十隻，如何將息！

北京人說「吃餃子八成飽」，因為吃完餃子要喝水，麵粉在肚子裏還會發脹，吃八成飽，留有餘地。若吃十成，胃中沒有周旋空位，脹起來就十分要命。讀中學時有一年去北京過暑假，住在一位世伯家裏，當晚包餃子，芹菜豬肉餡，鮮美無比，便拼命吃了起來。世伯見了就提醒：吃餃子八成飽！我哪裏會聽，結果吃足十一成，吃撐了停嘴。結果腹脹得晚上睡不着覺，至半夜連呼吸都困難，以為活不成了，這才明白「飽死比餓死難受」的道理，從此吃餃子只吃八成飽。

南方人跟北方人吃水餃的胃口還不一樣。有次在上海北方館子裏吃水餃，下午點心，我叫了二両十六隻。對面坐着個山東人，開口就要了一斤，八十隻水餃一口一隻全部清光，面不改色。

黃永玉先生說曾見北方車伕吃餃子，一大盤餃子不是一隻一隻吃，而是托起盤子斜湊到嘴邊，用筷子一堆堆撥來吃，連嚼帶吞，一盤餃子瞬間消滅，豪氣干雲。如此吃法，倒也沒聽說有北方人吃餃子脹死的，可見南北有別，大家的胃長得不一樣。