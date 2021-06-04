2021年6月4日8、9點左右一覺醒來，支聯會副主席鄒幸彤來不及上商台《在晴朗的一天出發》訪問，已因「涉嫌宣傳或公告未經批准集結」罪，遭警方提早拘捕。

鄒幸彤在明報文章剛見報，7點40分已派出2男1女便衣在她家堵截帶到警署，維園有多少人「違反限聚令」尚屬未知數，已超前部署把警署當酒樓，效率超高，正如莎士比亞《王子復仇記》經典對白：「以不要臉的速度，敏捷地奔向亂倫的席上」。

本文寫於六四，未知會有什麼事情發生，有多少人因公開悼六四講六四被捕，而這個警察城市對「公開」的紅線又會拉到多長多闊。唯一依據，或者可以「製造恐慌KOL」湯渣驊所言為準：「只要穿黑衣、喊口號」即屬違法。什麼口號？「結束一黨專政」當然違反社會主義特色民主政權訂下的國安法，那麼坐豪華遊艇穿白衣舉行「無名氏忌日派對」，點蠟燭、大吃大喝，再大喊「死得好冤枉啊」，請問能夠再創作什麼罪狀呢？

港府接種了防六四疫苗後，隨即出現副作用，全身盡是G點，一碰就亢奮地抓啊抓的，弄得特區滿身傷痕，名副其實忠誠廢柴。要向老大哥交差，封掉維園，所有公園廣場，把不肯失憶的人化整為零，任你行，不抓一個人，就不會有新聞。戰狼部隊不好戰，此謂之：不戰而勝。

面對要求撤回逃犯條例呼聲，面目越猙獰越惹起民憤，殷鑑未遠，阿布泰越打壓越遭爆買懲罰，歷歷在目，怎麼總學不會專政者須知：要人忘記一件事，不要提醒或強迫大家要忘記，別被王菲《約定》誤導：「要決心忘記，你便記不起」，要將黃耀明《身外情》：「原諒我不記得忘記」引以為戒。

動作越大，不只反彈越大，本來不大記得的、沒興趣提起、提不起勁記得的往事即如煙。看，之前杯葛過支聯會六四集會的，都因為政府手痕而重新團結，不為維園晚會之必要，也不只是定期悼念六四之必要，是為集會自由被剝奪的問題。

這又有什麼問題？It’s the economy, stupid! 國際金融中心噢，經濟掛帥噢。當年「一舉平定天安門之亂」後，即時遭列強制裁、外資卻步，改革開放總設計師幾經奔波，經濟才從內循環恢復亞健康體質。搵錢大晒啊，阿特區特首。