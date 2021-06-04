美國國防部即將公開一份關於「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）的報告，令全球UFO迷翹首以待。不過這兩天美國媒體已透過消息人士放風，披露報告內並無證據顯示，近年美國海軍飛行員屢次目擊的UFO是外星飛船。當然，也沒證據顯示它們不是。

其實國防部證實不了UFO與外星人有關，實屬意料中事。試想一下：到底能如何證實呢？除非情報人員有本事接觸、訪問到UFO內的乘客（如有），而天外乘客又很配合美帝調查，自願呈交作為ET的身分證明文件（可能有一張「銀河系星際旅遊簽證」？），否則我真不知道如何可能證實UFO跟外星人有關。

多年來，不少名人都分享過他們的UFO奇遇。例如周星馳十多年前受訪，就自言見過兩次UFO。一次是小時候，周星馳和朋友在路上走，突然看到一個很大的、圓如月亮的東西，在天空從後面飛到前面去，隨即不見蹤影。長大後，周星馳在夏威夷又見過UFO一次，這次是天空中有兩顆「星星」，時快時慢移動，長達半小時。

1985年夏，張藝謀與劇組到湖北取景，有個天氣很好的晚上，全劇組人員都看到天空有個發光物體，張藝謀形容它「像小時候洗澡用的白鐵皮大盆」，45角傾斜懸停空中一動不動，「只有環繞它周圍一圈的光帶緩慢轉動。」張藝謀一見就呆住了，彷彿有幾分鐘靈魂出竅。更離奇的，是這UFO不是飛走的，而是光茫漸減，淡出，直至完全消失。張藝謀說：「在飛碟原來懸停並消失的地方，出現了一朵就像核爆炸似的粉紅色的蘑菇雲。」

像以上的名人遇見UFO故事，不信者恆不信，往往就以「是幻覺」、「是宣傳」等理由去解釋。但國防部報告的問世，至少顯示某些UFO現象不是謊言，不是幻覺，也不是汽球之類可解釋的物體。換言之，有些超乎人類知識範疇的東西——不管那是源自外星、未來、天界，抑或另一維度的宇宙——是確確實實存在的。人類應該學懂敬畏。