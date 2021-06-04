數目字敏感的日子，除了無綫電視天氣報告64和89冤家路窄，分踞相對濕度的低端和高端，夾手夾腳為主播姐姐製造尷尬，阿拉伯十兄弟還到處搞搞震，帶點孫悟空大鬧天宮況味，有桃偷桃有丹盜丹，非要人留意它們的存在不可。或者因為香港名勝維園的骨牌效應吧，我腦海莫名其妙浮現「昂坪360」，希治閣如果翻生應邀赴東南亞開戲，肯定打這個場景主意，和時下最熱門的話題對親家，則不會不撞正「躺平101」，萍水相逢打個照面，無可避免牽動國安法的恐懼。

連日來拜讀《蘋果》各大專欄和特稿論躺平，不時產生「咦，唔係講緊我嗄哇」的疑竇，積積埋埋，竟然像「越來越接受六四冇死人」的馬逢國那樣，漸漸真心相信，此主義我不但若干年前在社會大學修過入門課，還中了毒雞湯慢毒，不知不覺躺平了大半輩子。你看，平教主提出的「六不」清規，縱使「不消費」一項百份百冇我份，連消費少一陣都周身唔舒服，「不買房」抵達巴黎後見到樓盤平靚正，也早已經破戒，「不奮鬥，不買車，不生娃」卻是由三歲至今無條件強烈支持的，忠誠到一個程度，除了素來不近女色，與子宮保持社交距離，包管只放屁唔生仔，更斬釘截鐵拒絕學駕駛， 走糴全靠雙腿和公共交通工具，而死蛇爛鱔的性格，奉「做又三十六唔做又三十六」為座右銘，有時廢到懶得起床，拉上補下，應該可以抵銷有瓦遮頭和血拚成精的人生污點，取得躺平高材生畢業文憑吧？至於「不結婚」，雖然孤家寡人，卻不敢標榜，費事畀人嘲笑：「不結婚？冇老襯肯同你結唧啩？」