我無法不把六四跟香港連結起來，從今以後，那一根蠟燭是北京亡魂的燭光，也是每一個香港人沉冤未雪的燭光。六四是很多香港人做一個好記者、一個好律師、一個好老師、一個好社工、一個好學生、一個好作家、一個好官員、一個好從政者，直接來說，就是做一個好人的啟蒙。

往日在維園台上或台下悼念六四的人，今日或被捕了或坐牢了或恐懼了或心傷了，或正面臨巨大的精神痛苦；以往3.5萬人（1995年）、8.2萬人（2004年），以至逾18萬人（2019年）參與的維園燭光晚會，如今每一個曾點起蠟燭的內地人或香港人或已移民了的人，都一同遭狠狠掌摑，而罪名是堅持做一個好的香港人。

香港是全世界唯一一個地方，在8964之後的32年裏，依然每年堅持訪問、報道、刊登、述說，和悼念天安門的亡魂，承傳天安門的真相。也讓很多個死去了孩子的父親母親，依然有一格很小的窗，去呼喊他們的哀慟；同時也啟蒙了很多後來者，好好記住中國這個國家的人民一道深深的傷口。

我不由得想像，再一個32年之後，關於香港2019年的真相－721白衣人暴動、831太子站的血、中大理大圍城、無數催淚彈、胡椒噴霧、橡膠彈、警棍對巿民造成的暴力傷害，以至之後延續到法庭的很多不義審判，還有的是，對於香港的死，在世界上哪一處地方，還會有人堅持每年去訪問、報道、刊登、述說和悼念？

由支聯會每年在維園舉行的六四燭光晚會，生於1990年，大概已終於2019年。香港人三十年來在庇蔭下去團結、去爭拗、去學習、去實踐，去同悲共憤；今日回望，這原來是一個給香港社會的預備，預備我們在未來的30年或者更長的日子，自己去述說和悼念香港沉冤未雪的真相。世界上不會再有另一個維園為香港之死點燃燭光，因為燭光已在我們的心裏。