中國教育部發佈《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》，建議港府確立普通話與簡體字的法律地位，並把普通話教育融入考評體系。有在中國出生的家長大力支持：「現在中國很強大，（普通話教育）對他們（香港學生）的事業有很大的發展前途。」

上述句子有語法上的錯誤，可以說「普通話教育對學生有很大的幫助」，也可以說「學好普通話，在事業上才有發展前途」，而不是「普通話教育對事業有很大的發展前途」，可見一個在中國出生、自小學習普通話的人，不見得有可觀的事業前途，連普通的語言表述能力都欠奉。如果我是記者，會追問她在事業上有多大的成就，除了嫁給香港男人（事業型男人還是公屋阿伯）之外，有沒有別的成就？

話又說回來，這個女人表述能力雖差劣，但說出來的真相值得重視。我相信她說的是真話，學好普通話，走遍天下都不怕。會說普通話，會寫簡體字，等於踏上了通往世上最強的國家的通途，這麼好的語言和文字，為甚麼要讓不知好歹的香港學生學，為甚麼要白白便宜了香港人的下一代？

接受良好的教育，是一項特權。正如在中國，學習英語，是有錢人家的孩子的特權，是要額外花錢的。在香港，學習普通話和簡體字，也應該是權貴孩子的福利吧，何必提升平民／貧民孩子的競爭能力？

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