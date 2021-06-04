大家一定聽過電台風暴消息，真正打大風時，直播節目不斷「飛紙仔」，巴士停駛、小輪停航、學校停課，不停有新消息。政府谷針，呼籲各企業各機構一起利誘市民打針後，每隔一會就收到各大機構公告的新搞作，谷針大計層出不窮。地產商送樓、銀行贈優惠利息、機構學校推出打針假期，更有企業不單只即跟，更「大多你兩日」，打一針送三日假。諸位谷針表現，大可成為「愛國正面清單」的重要組成部分。

特區政府不斷講，香港接種率低，令人擔憂。高與低是相對，你同美加、英國、歐洲比較，香港當然低，以已接種第一劑疫苗佔總人口比例計，英國及加拿大是58%、德、法、意等國亦在四成上下。但他們疫情嚴重，死得人多，感染風險遠大於疫苗副作用風險，又期望除口罩開派對暑期大旅行，誘因極多。

同周邊地區比較，香港只得約兩成接種率，也不算失禮，以第一劑接種率計，鄰近地區中，新加坡最高，接近四成；澳洲15%、韓國約12%；日本、泰國、菲律賓，不足10%；台灣、越南，低至1%至2%。比起澳門，香港的接種率也略高，中國大陸至今打了近七億劑，官方沒有提供打了第一劑的數字，估計有超過三成。

利益申報，筆者早已打了復必泰，日後出外旅行探親公幹，打疫苗將是必不可少。各國把打疫苗變成新時代競賽，因為大家都知道，誰先達到群體免疫，把瘟疫化作一場重感冒，誰就首先回復元氣領導群雄。

特區政府確實難堪，疫苗充足下，追不上政治任務的要求，自然苦惱，原因？有很多。

首先，是林鄭、林鄭及林鄭。一個四成人評分零雞蛋的特首擔大旗，沒有感召力，再黑臉谷針，註定冇運行，任何科學解釋都事倍功半。

太政治化嗎？政府藉限聚令歇斯底里嚴打六四集會，路人皆見；政府高官做騷打科興，打開政治化的大門，又怎能怪人政治化。

宣傳谷針，似乎從一開始數據掌握就有偏差。有說科興較適合長者，但復必泰在發達國家，長期病患者照樣大規模接種，證明反應良好安全，這是何栢良說的。香港打科興後面癱的個案其實比復必泰更多，而科興沒有列明，這是孔繁毅說的。

香港人重視規矩、重視健康（或叫怕死），在戴口罩或社交距離方面，可能是全世界最自律的一群。香港疫情不算重，市民本來就缺乏誘因去打針，一早就要利誘，更需要有一個回復正常生活的明確路線圖，讓人看到彼岸。如此管治團隊，奢求了。