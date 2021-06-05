人對人有很多想像。我們想像別人成功，想像別人更開心或更憂慮，想像別人喜愛或嫌棄自己。可真相常是，人和人差不多，經歷的事情差不多，遇到的困難也差不多。真要有什麼不同，大概只是想法而已，雖然大部分人的想法也都差不多。

朋友中，二世祖也會擔心萬一一天祖蔭無法庇護，白手起家的企業家也會為時代大勢焦慮不已，而無論自己是誰伴侶是誰，大部分為人父母的也都得面對各種育兒難題。

只是旁觀者總是比較清醒，看自己則鮮有人能客觀。年薪百萬的企業高管和我訴苦覺得人生沒有價值，只是老闆的機器人，賺到那麼多錢，最後還是被綁死在房子和孩子上。大可以勸他知足常樂，或是乾脆真的瀟灑，裸辭做點自己想做的事情。但其實人是知行合一的，永遠都是，不管嘴上如何說，認為有份工大過天的總會按時返工，當然心裏也會幻想在世界環遊。喜歡依賴別人的也總會依賴別人，不管多愛說獨立才是人生真諦。

其實這都沒問題，人只是人而已，不是道德化身，大可以光明正大做自己能做的，想做的。並非所有人都想成功，那索性接受自己小確幸的選擇：而如果你真的愛錢愛名，那也別騙自己，騙別人已經不易，騙自己更加勞神——因為心不管如何披上各種話語的幕布，原本的衝動依然在底下跳，何苦折騰扭曲自己。

成年人的功課和少年人有所不同，探索自我的階段總要慢慢被實現自我替代，中間看不到的過渡期就是認清自我。認清了，承認了，做就好，沒太多迷茫。看不清，不管做什麼，心還是徬徨，是以焦慮。

這年代，看別人越來越多，越來越方便，也就越沒時間看看自己。當然看清之後，除了心境也不能改變什麼。還是要在茶米油鹽中為塵世瑣事奔波，說到底，成年人要過的生活，要擔心的事情，你與我，他與她，都差不多啊。

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