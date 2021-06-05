多少獨門秘笈，花了多少功夫也不敵其中的分享，劉天蘭的茶葉蛋在朋輩之中早已廣為流傳，臉書中也看到吃過茶葉蛋人真心的讚歎，曾和它失之交臂，只因那種場合不宜貪吃。

看到劉姑娘拎着兩大袋，大熱天時三十餘度吧，戴着口罩臉上冒着汗的她笑口盈盈，到了木球會才知原來特地製好了要分送給在座關夫人Eva的客人，一人一打的茶葉蛋。

翌日，睜開眼來的第一件事就是想吃茶葉蛋，期待的心如漲滿風的帆，從不吃早餐的我蒸熱了蛋，認認真真的感受着從剝開到食用，試着第一口味蕊就此被喚醒和輕嚼慢嚥之際那種幸福感。

一顆不夠再來一顆，仍然是那撲鼻而來的茶香，那蛋飽滿豐盈，肯定精挑細選過的；蛋黃蛋白比例均勻，她琢磨研究而製作出如此功夫蛋，不下於當年吾友大狀親自細剁豬肉製獅子頭的功夫；只有對食物有那份深情又那麼愛朋友的人，製作中隱含着無比愛心才有這樣的水準，烹調不是小事，有些人心目中它猶勝於對事業的經營。初見劉天蘭時她才十六歲，她一直糾正說那時她已二十歲了，但為何我眼前重現的是那雙細挑斜上的鳳眼、一張巴掌臉，笑嘻嘻小姑娘呢，四十多年過去，春風不識孩面，我識，也記得，她還是她，當年的小女孩，如今有個接班的歌又唱得好的小美人。歲月中得到的遠比失去的多啊，一切都是上天的恩賜和她對自我的期許。

你可以想像這蛋的美味綿長細膩到什麼地步吧，所以千萬別去問如何製作、用什麼茶葉什麼蛋、別問，有些美味中摻和了太多難以言傳的……。