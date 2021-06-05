香港市民對接種疫苗不熱心，全城皆知，其中深層原因，特區政府和部份醫生專家，懶得研究，只懂恐嚇市民：「香港人唔打針，將來買疫苗未必買得到。」又話：「疫苗儲存有期限，多國領事館諮詢能否轉售、捐贈或借用？」一位KOL又話：「將來打針要收錢」，最新的恐嚇是倘有第五波，未打針禁進入食肆，限制進入醫院、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院及表演場所，如果全港七成至九成人口已打針，建立屏障，則會作調整。

一味靠嚇，很令人反感，第四波疫情與外來輸入病者有關，應歸咎特區政府團隊在機場把關不力、效率低。香港人非常講究衛生，全民戴口罩，勤洗手，出街帶塗手酒精，入電梯按掣用平安紙，凡事小心翼翼，堪稱世界第一，試看英國美國的球場開放後，有多少人以正確方法戴口罩和保持社交距離，便知道香港人是非常自律的，故此第四波疫情在香港沒有廣泛傳播釀成疫情大爆發，港人自發的防疫措施，應記一功。

至今港人接種疫苗比率，不夠兩成，特區政府冇晒辦法，一味出口術靠嚇；商界以復市利益為重，靈活變通，贈樓抽獎、贈機票、贈免費地鐵車票，總之打針有賞（如左丁山上星期日所言），連公務員也可以打針得一日假期，一於官商合作，軟硬兼施，狂谷針，市民素來吃軟不吃硬，抽獎方式推出後，令預約打針人數即升。偏一位教授口出侮辱之言，着實幫倒忙。香港大學公共衛生學院講座教授林大慶指香港人沒有為群體免疫作貢獻（即打針），應該感到羞恥，換句話說，唔打針就是不負責任！林大慶教授是反吸煙先鋒，多年來不知做出甚麼成績來，除了不斷要求增加煙稅之外，他會不會覺得羞恥？特區政府部署全民打針，掉以輕心，準備不周，完全不懂捉摸市民心理和及早發佈數字來消除普通人的疑慮。特區政府擁有大權及動員商界能力，不懂宣傳接種疫苗，卻懂指責傳媒渲染，識鬧人唔識檢討自己。實在應該感到羞恥。