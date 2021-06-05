今年六四在沒有滿園燭海的影像中過去了。

年年六四都有維園燭海，去年以來維園卻成禁地，中共挖空心思，要抹去中國人的記憶，可惜記憶不只是文字﹑圖像和影像，記憶是腦和心。

歷史很抽象，有時不可理喻，有時令人失望，沒有人可以左右歷史的進程，但歷史是有體溫有感覺的，歷史有因果邏輯，有自在的軌跡，歷史有正義感，歷史是跟着人間的正義走的。不管歷史轉過多大的彎，經歷多少起伏，最終它還是會回到正義的軌道上來。

世界歷史上，各國歷史上，中國歷史上，千年以下，有什麼非正義的東西，會永久地佔據歷史的主流位置？即使某一個時期，非正義佔了上風，歷史自己最終也會撥亂反正。因為歷史是人民寫的，人民有公義，歷史就有正義。

六四一定會平反，不是由中共平反，也會由別的什麼平反。正如反右也平反了，大躍進也否決了，三年大饑荒冇得賴，社教也平反了，文革也全盤否定。所有違背人民意志﹑損害人民利益的歷史過程，最終都會有一個「說法」，那不是獨裁者的說法，是人民的說法。

六四一日不平反，中國人就一日心不平，中國土地上就一日都有冤魂遊蕩，歷史的正義就一日未得到落實，中國人就會一直申訴和反抗下去，直至歷史作出回應。

政權再長命，也沒有人心的長命，專制再強大，也沒有歷史的強大。不管政治現實有多殘酷，人心都是不可剝奪的。

當年天安門民主女神像，一個不到一尺高的石膏像，我存放幾十年，每天都在案頭，看着她就看到當年的廣場。即使沒有民主女神像在面前，我心裏也有一尊女神像，這尊女神像可以陪伴我到生命盡頭，再陪伴我的子孫。

沒有維多利亞的滿園燭光，每個人心裏都點一支蠟燭，誰也吹不熄它。最好有人去做一個網站，以中國地圖為草地，誰都可以去點一支蠟燭：一個雲端的維園，可以天長地久。