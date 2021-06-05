重讀一本一九六零年代初的《兒童樂園》，又興起「開編喜見平生友」之感。書中一頁「肥仔上學」漫畫，畫中小象是我小時所愛。羊老師要他朗誦課文，他卻糊糊塗塗，拿起母親的帳簿來唸：「蘿蔔兩斤，三角；醬油一瓶，一元；雞蛋十個，一元五角……」他把我帶回童年時代。

那時候，物價現在看來十分便宜，但社會也十分貧乏，生活其實比現在艱難。我家當年在澳門，父親教書，月薪不過八十元左右；母親在家給製衣廠工作，每日除了做家務，從早到晚踩縫紉機，一月也只掙得三、四十元。不是居住祖屋，免交租金，一家四口不知怎樣支撐。

有一次，父親攜我往澳門新填地，探訪學校的蔡主任。新填地是貧民區，房屋都是木板與鐵皮蓋成。蔡主任家門貼了「吾廬」兩字，應是取陶潛《讀山海經》詩「吾亦愛吾廬」之意。我們走進去，陰陰沉沉，蚊飛如雲，一團團襲人而來，驅之不去，蔡主任卻若無其事，想是早就習以為常。這樣的居住環境，比今日香港之「劏房」還要惡劣十倍。

與古家大屋隔馬路斜對的天神巷，當年也是貧民聚居地，巷裏常有遭遺棄的小貓哀鳴，鳴聲在寒冬晚上尤覺悽慘。現在，社會物質上無疑富裕多了，天神巷兩旁都是商店，行人熙熙攘攘，那知一九六零年代情景。

但是，不知為什麼，我就是懷念童年貧乏的日子。