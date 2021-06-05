親愛的，

我的信上畫了一朵很幼稚的花作為問候，你的信卻送上五朵，我有賺了！試想長期被困牆內的若是畢加索，每次回信都繪上一小幅圖畫，久而久之，收信人豈不是發達？滙編成畫冊，就是藝術無價寶！

你知道嗎？初選47子上周提堂有了新安排，平常還柙的被告人先帶上法庭，稍後庭警高喝「Court!」眾人肅靜，然後法官出庭。公眾席上的親友和支持者，就趁法官未出庭的短暫空檔，跟犯人欄內的被告人高聲打招呼，互相勉勵。但今次不同了，先喝「開庭」、肅靜，法官出庭，安坐，然後在肅穆氣氛中被告人帶上庭來，那就沒得任意交流了。

我忽然想起南非法庭審訊曼德拉，無獨有偶，我幾天前才重讀Joel Joffe的里沃尼亞審訊實錄。他記載，比勒陀利亞高等法院的設計，囚室設在地下，由一條很陡的梯級直通法庭中央出口，犯人欄就在律師席後、公眾席前。審訊曼德拉等人那天，法席公眾席上滿座，大批警員早就傾巢而出，重重守衛法院大樓不讓大排長龍的羣眾闖入，而法庭內也有大批警員戒備看守。快將開庭時，曼德拉第一個自地下梯級拾級而上，頭、肩膊出現，公眾席上登時一陣激動，他轉身面向公眾，打出ANC手勢：右手握拳，豎起拇指，用他沉雄的聲音低喝口號：「Amandla（權力）！」羣眾立刻回應「Nga wethu（歸於人民）！」

這場臨時示威令庭警措手不及，完全不懂得反應，眾被告人一個一個出庭，每人重複一次與羣眾互相對答口號，庭警回過神來，慌忙喝止：「遵守法庭秩序！」法官終於在叱喝聲中出庭。

到了下一堂，這次採取了不尋常的新安排，就是先開庭，法官安坐，全場肅靜，然後才讓被告人逐一出庭。目的當然是避免上次的尷尬場面重現。

所以我看到西九1庭新安排，就不期然想起南非那一場。相似的還有兩點：其一是為了對付日益嚴重的ANC行動，南非政府通過修例，讓警方有權不經審訊扣留涉嫌暴力行動者90天，90天屆滿，還可藉詞其他罪名從頭再囚90天。特區國安法下要有多一個步驟，要先帶上法庭，但現今實際情況，除非控方同意，否則保釋無望，其實結果相去不遠。其次，一項罪名剛被法庭撤銷，人還未恢復自由，另一項控罪已從天而降，又要重回囚禁。

其實我很不明白為何法庭會「沒有充分理由」相信被告人不會「繼續危害國家」。控方理據，無非是被告人仍然很有能力繼續進行以往控方認為「危害國家」，但普通人（包括被告人）以為是合法的事──例如向國際傳媒發表控方指稱「假新聞」的意見之類，一個很大分別是，被告人以前做夢也想不到那是「危害國家」的犯罪行為，但現在知道了這種行為會招致牢獄之災，這就是最好的理由不會再做！反而要相信他或她冒着坐牢也要做才是匪夷所思！＃願法庭開眼，願你早日平安歸來！

2.6.2021