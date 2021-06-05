昨天，蘋果日報網站有一則很夢幻的「新聞」登上熱門榜，標題是「周柏豪微博悼六四遭河蟹」，配圖是一個樣子乳臭未乾的周柏豪。內文第一句很超現實，寫道：「毋忘六四，80後的周柏豪和曾遭河蟹的杜汶澤昨日在踏入六四21周年之時，急不及待在內地新浪微博上載悼念訊息，最終齊遭河蟹。」六四21周年？我搓搓眼看真日期，原來是2010年6月5日的「新聞」。

十一年前的舊聞，居然穿越過來重登熱門新聞榜，難道今年六四新聞少到一個點，所以連2010年的周柏豪也能乘虛而入？既然old news is so exciting，今天本欄也不妨時光倒流，談談2002年12月18日一則報道，標題是「鄭大班：佢冇政治智慧 / 梁朝偉借六四谷新戲惹非議」。那齣「新戲」，就是張藝謀為了洗刷六四武力鎮壓而拍的《英雄》。

那時候，梁朝偉為宣傳電影《英雄》，接受《B International》雜誌訪問，提及他在《英》片演的刺客「殘劍」，最終沒有殺死秦王，是因為他渴望和平，不想秦王之死引致天下大亂。由是談到六四事件，梁朝偉也殘劍上身，語驚四座：「六四事件期間，我沒有參與任何抗議活動，因為中國政府所做的事是對的——維持穩定，這對每個人都好。」

如果發生在社交媒體流行的今天，梁朝偉的言論肯定是抽水抽着火水，勢遭網民截圖公審興師問罪。但回到當年，就只有二三傳統意見領袖，如鄭經翰，輕描淡寫批評他「政治不正確，唔知自己噏乜」，事情很快就落幕了，大眾也記憶不深。其實事情還有後續，見於2002年12月20日《南華早報》，一篇題為「Will the real Tony Leung please stand up?」的諷刺文章。

據《南早》的跟進報道，梁朝偉大概知道自己失言，於是在出席《英雄》首映時，刻意澄清，把言責都卸往角色身上：「我之前所講的，只是殘劍的觀點，不代表我本人的立場。」《南早》文章的作者，馬上幽默回應梁影帝：「那是否表示殘劍在公元前221年，已決定不參與1989年的遊行示威活動呢？」（Does that mean Broken Sword decided in 221 BC not to take part in demonstrations in 1989?）

記得梁朝偉說過這種話的人，應該不多；即使記得，也沒有誰要向他大興問罪之師。那時候《英雄》票房收二千六百多萬，觀眾似乎也不太計較他的六四怪論。但明明是屈穎妍水平發言，為什麼大家都那麼包容梁朝偉呢？除了因為他靚仔，應該有其他更富深度的理由吧？一個原因當然是因為當年沒有社交網絡，沒有網民截圖，很多新聞朝生暮死，轉眼就被遺忘（雖然今天也好不了多少），對於禍從口出的名人來說，倒不失為一件幸事。

另一原因是那年頭的香港，主流輿論的道德觀仍是健全的，絕大多數香港人的價值觀還是一致的；那時沒有規模浩大的黑暗勢力，有計劃有組織地指鹿為馬，企圖扭曲香港人對六四的判斷。相形之下，梁朝偉的講法實在很邊緣，大家聽到了，也只會皺眉搖頭，覺得梁「唔知自己噏乜」，而不會真心認為他有能力顛覆六四的歷史評價。沒有人覺得需要力斥其非，因為公眾的眼睛是雪亮的。在一個普遍有道德的社會，不道德的言行反而比較容易得到寬容，因為在光明的時代，即使人性偶然流露黑暗，也很快會被四處的光照亮，而令人難以察覺。

梁朝偉當年講過一次六四後，印象中也不聞他再說，而我今天舊事重提，亦決不是要翻舊賬批評他。即使他真的支持鎮壓，也有自由，至少他沒有像某些偽人般吃相難看，八九年大義凜然抗議開槍，後來又大義凜然支持「平亂」。但我還是忍不住想問梁朝偉們：你支持鎮壓，是因為你想像在一個沒有「平亂」的世界，中國只會陷入內亂，全國人民俱會受苦，但你的想像何以沒有延伸至一個平行世界，在那兒中共回應學生訴求，改革制度、根治貪腐，然後讓中國發展成一個更理想 、更值得世人尊重的國家呢？