常州，位於江蘇省南部，地處長江三角洲，京杭運河穿城而過，不但交通發達，是魚米之鄉，還出了不少奇俠。

他是常州白家橋人，祖上是望族大家，他自幼輟學，勤於習武，練得一身好功夫，聲名遠播江湖皆曉──但他得改名換姓，四海為家。

為了避劫。

清雍正年間，「江南八俠」的出現，令朝野警覺，在位者當然日夜嚴防打壓反抗者，民間卻甚期待，能人異士奇俠劍客，可直殺朝廷鷹犬及暴君，還我大明江山。

志願是志願，現實是現實，經過二、三百年，歷史告訴大家，中國由滿人建立的一個大一統朝代，並為中國歷史上最後一個帝制王朝，從1644年入主，至1912年被推翻建立民國為止，共268年，傳10帝。

每一帝，每一年，每一天，都擔憂王位被篡，江山不保，所以不但兄弟手足相殘，還對身邊文臣武將疑忌不信，寧枉毋縱，充滿血腥殺戮，掌權者無所不用其極。

八俠之一的他，已離開家鄉七、八年了，浪跡江湖也幹過不少粗活，賴以維生，如今他仍使用一個假名：「常練」──人們喚他「常大哥」，他心底是「練」：日夜練、暗中練、新舊練，就是不死心，不肯讓武功荒疏，淪為平庸順民，如此過了一生。

終有一日，常練可以回復本姓本名，大幹一番，為民除害。

他何以遠走他鄉？還着妻兒隱藏身世？是為了避劫。

雍正帝深謀遠慮，命「黏竿處」組織了一支特務暗殺隊：「血滴子」……

（明續）