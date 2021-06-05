網絡瘋傳，疫苗有極少數副作用為血栓。

英文的血栓叫Thrombus，血栓形成的過程，叫Thrombosis。前者是結果，後者是過程。而研究並發現形成血栓的原因的，是一個叫做維爾周（Rudolf Virchow）的十九世紀德國醫學家。他指出的血栓三大因素，醫學上稱之為Virchow’s Triad，體現了西方醫學界對這位先驅的崇敬。

然而維爾周不但是一位醫學家。十九世紀西方的實驗室外，拿破崙三世、共產黨宣言、巴黎公社、普法戰爭、尼采、無政府主義、民族主義，有各種各樣極端思想的細菌和病毒在流行。

維爾周不俯而研究醫學、仰而冷看蒼生，他發出了一句著名的警告：「醫學是一種社會科學，而政治只是醫學的另一廣義。」（Medicine is a social science, and politics is nothing more than medicine on a large scale.）他參與政事，反對卑斯麥軍事擴張。

今日荷里活和韓國電影流行的喪屍（Zombies）題材，即是以某種極端的病毒或因意外、或因人為，快速傳播，人乍變喪屍的畫面很震撼，一噬而以幾何級數廣傳千百，或集體爆塞車廂，或群魔翻越圍牆，成為一個震撼的群氓（Mob）的隱喻（Metaphor）。極端的思想，在愚昧的群體中散播，即如同瘟疫。

美國帶同盟國，開始徹查所謂新冠狀病毒的源頭，漸清晰指中國，以及一名被指與該國關係密切的美籍疾病生態學專家達扎克（Peter Daszak）。達扎克被揭發其名下機構將美國政府的資金資助武漢病毒研究所，事後策劃欺凌行動，在科學界引帶風向，將「實驗室洩毒論」扣入陰謀論，令西方主流科學家不敢質疑。

達扎克與白宮醫學顧問福奇勾結隱瞞，有電郵為證。世衛組織首領譚德塞是在埃塞俄比亞曾隱瞞霍亂疫情，任命屠夫穆加貝為「世衛大使」，品格低下，更已曝光。

網絡因極端思想快速傳播而喪屍化，呈現社會學的醫學和病理學特徵。而譚德塞在前台，達扎克在幕後，當川普提出實驗室之說，即有美國的主流媒體對人不對事，斥之為「陰謀論」。果然，惡性的政治入侵醫學之後，又令醫學變成「社會科學」。這一點，一百年前的維爾周，早就看穿。

一向擁世衛的拜登政府不敢嗆聲，宣布另由情報局徹查。美國主流媒體，又開始改口，不再罵川普陰謀論，跟着川普團隊的口水尾，改罵中國。此中一番折騰，美國報銷了六十萬條人命，全球人口不計中國，一年死亡三百七十萬。

這是珍珠港或911嗎？不。這是美國人自己的愚蠢。唯正能量地看：全球碳減排，制止污染，取決於人口急降，自然物種滅絕慢一些。壞事變好事，此一寶貴機會來了。身為達爾文主義者，要真心感謝美國左膠和譚德塞。好。