昔有美蘇核武競賽，今有中美挖礦競賽。說的是採挖比特幣的競賽。牌面看，美國根本不是對手：《華爾街日報》說中國遙遙領先，獨佔七成新鮮挖掘的比特幣。不過新近形勢有變，挖礦競賽不難成為龜兔競跑，讓美國後來居上。中國礦場並非技不如人或自滿躲懶，而是不堪執權者迫逼而退場而已。形勢如何逆轉？

副總理劉鶴未開腔嚴打挖礦之先，《華爾街日報》走訪了一個中國礦場，拍下了專門挖礦的電腦裝置、複雜的線路，主事人且大方出鏡以流利英語介紹運作，卻強調礦場的地理位置須絕對守密。另一邊廂，記者又走訪了美國的礦場、拍下場景；除了介紹挖掘運作，主事人指出礦場座落紐約州北部滑雪度假區，資金來自對沖基金，且已掛牌上市。紐約州之外，美國西北部蒙大拿州也發展起全美國最大、有過十萬部電腦的礦場，同樣招股上市在納斯達克掛牌買賣。中國礦場須在地下運作，美國礦場打正旗號經營，誰能大展拳腳、拔足飛奔，清楚不過。

從舉世無雙的外匯儲備、支付寶尋歡以至「祝融」巡視車登陸火星，只要夠架勢堂，中國莫不大肆宣傳，以彰顯其道路、理論、制度與文化四大自信。偏偏國產比特幣執世界之牛耳，北京非但沒有以此為榮，礦場尋且匿藏地下。屏蔽這個世界第一事出有因。

據彭博新聞報導，挖礦雖是網上運作卻在現實世界鬧出礦難。事緣所謂礦場實為數以萬部計、日夜不停運作的電腦，消耗大量電力。為了吸引這門高科技產業，新疆、内蒙古的一些邊遠地方不惜非法採煤發電；非法煤礦時有事故，有損領導人顏面。治亂於源，取締挖掘比特幣旨在杜絕非法煤礦。若是依法採煤，網上礦場是否便不為取締？

也不擔保。有頭髮冇人想做癩痢。非法採煤發電，皆因依法採煤發電而供不應求，加以抵制澳洲煤則令缺電更為嚴峻。自從去年歲末開始，湖南、浙江、江西以至廣東的一些城市已間歇停電；入夏以來電力需求大增，廣東、廣西以至雲南都嚴重缺電；有報導指廣東的工廠須「開四停三」甚或「開三停四」。為免停產，廣東有工廠回到從前，自置柴油發電機以自救。柴油廢棄產生的陰霾南下，「煙霞」重現，香港不難又要與藍天白雲說再見了。

挖礦到底消耗多少電力？劍橋大學有研究指出全球挖掘比特幣的用電量足以供應人口4500萬的阿根廷全年所需。中國的礦場若然生產七成比特幣，消耗的電力該足夠供應人口超過3千萬的經濟體，即是約相當於香港加台灣的總和，而較人口2500萬的澳洲尤要多許多。

耗電量雖多，中國好些礦場發揮天時地利，作候鳥式運作：放電腦上大卡車，夏天雨水充沛，南徙貴州、雲南、四川等水力發電、電價便宜的地方挖礦；到了秋天南方電力漲價，則北上新疆、内蒙古等產煤發電的地方。

有荷蘭專家指這般游牧式運作，成本效益高而環保過人。於此可見，國產比特幣獨佔鰲頭，功在礦場能靈巧運作。可是現今經濟沙皇劉鶴開腔取締，個別礦場如火幣商城、奶牛算力眼見大勢已去，據報已決意外遷。就是這樣，跑在世界最前頭的礦工也就只好退場了。

中國礦工發揮天時地利，美國礦工則施展財技，化腐朽為神奇。上述紐約州的礦場原先是燒煤發電，礙於嚴苛的環保要求，電廠經營成本飛升，早已撐不下去而關閉多年。其賬簿可因而滾存大額虧損。對沖基金覷準要害，投資改造電廠；以碳排放較低之天然氣發電挖礦，將積存的虧損對沖利得稅，讓礦場如同免稅經營。

西北部蒙大拿州礦場使出更簡單的財技——長期合約。電價反覆無常，電力公司的經營風險大。礦場跟電廠簽訂長期買電合約以穩定其收入，電廠則報以低於市價四折的電價供電。成本大降，按礦場估計，比特幣只消維持在4,600美元的水平，將維到皮費矣。下筆之際，比特幣價格雖是從高位回落近半，可依然高達37,299美元。這個置有十萬部電腦的超級礦場豬籠入水矣。

比特幣先天設定的總發行量為2100萬枚。自從2009年面世以來，業已開採了1872萬枚。剩下來的227萬枚，挖掘起來將越益困難，即是要用上越來越多電力、越是精湛的電腦、更高超的程式。美國的能源過剩、人才不缺，顯佔優勢。再者，美國的監管環境遠較中國為穩定，不會動不動嚴打這嚴打那；讓礦場能作較為長遠的盤算。整體而言，有利於降低挖礦成本。

美國始創比特幣，產量可遠不及中國。於此可見，中國不乏能把握時機的科技人才。證諸開放的經驗，執權者只消肯稍為鬆綁，中國人必能闖出一片天。然而年來從電子遊戲、螞蟻金服、抖音以至比特幣礦場，禁制的禁制，封殺的封殺，以致有創意頭腦的人不是豹隱躺平便是流亡外遷。後勁不繼，罪不在兔仔躲懶貪睡。

亡秦者秦也。自古至今，極權獨裁者從來都是自己最可怕的敵人。

補白：WE Miss Hong Kong

棄我去者，昨日之日不可留。舊日香江，只堪追憶，無可挽回。但點估得到竟然連CCTVB都一樣緬懷人人都好L鍾意嘅香港，甚至鍾意到喊晒口開聲大嗌WE Miss Hong Kong？唔封佢做偶像又點得呢？