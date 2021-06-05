唓，唔畀去維園咪唔去囉，好巴閉咩，天下無難事，只怕有心人，你估咁就冇符？越不准紀念越要紀念，此乃人之常情，歇斯底里打壓，反而激發大家齊齊做腦部運動，分頭食飯各自修行。某勤奮的張學研究員翻開《張愛玲往來書信集》，找出一句「我本來下一篇預備寄來的稿子叫《天安門外地球村》，恐怕妨礙《半生緣》片拍外景與銷大陸，擱下了」，除了惋惜連超然物外的祖師奶奶也免不了自我審查，因政治氣候閂埋門進行DIY人工流產，還發掘出她在一隻信封塗下的提綱草稿，試圖瞭解胎死腹中的究竟是什麼。一言驚醒夢中人，遲暮東施當然冇後生仔咁好眼力，可以在潦草斷句中玩拼圖遊戲，只好退一步海闊天空，隨信件提供的路線圖漫遊張愛玲的1989，沿途指手劃腳，不失為躺平式紀念，還真走在潮流的浪尖哩——忽然想起越劇《柳毅傳書》膾炙人口的唱段「借花獻佛敬一杯」，悼念的花要賒要借非常寒酸，讀者大人大量勿計較。

這年皇冠籌劃替張出全集，同時希望能以包拍形式把《半生緣》搬上電視，雖然經理人宋淇說「他的出版計劃，和拍電視無關，並不是交換條件」，其實是條互利互惠的雙程路，電視片等於書的變相宣傳，以她謹慎的性格，犧牲一篇尚未動筆的散文義不容辭，嚴格來講不算自我閹割，更接近未雨綢繆。何況是宋淇先提皇冠的難處，「自六四天安門之後，他大傷腦筋，他可以約束大家不要公然參與活動，但其中如有人出口不謹慎，出起事來，可大可小」，一向怕麻煩人的張，怎會不自我檢討馬上縮沙？