蘋果專欄寫了十幾年，每年六四都會「跟着時間表做人」，但從沒試過連續幾天寫下去。無他，今年點燃第一根蠟燭的，是康文署。

六四紀念館缺了娛樂場所執照，於是想起實體與虛擬紀錄的分別，紙本報紙有質感有時間帶來的斑痕。於是，再想起1989年6月4日前後，我將每日明報順序疊好，最後用一個紙箱收藏。同年11月左右，黃霑知道有這「藏品」，說要做一個用聖誕歌改編成「惡搞」六四專輯，為方便回顧激活情緒，紙箱便轉移到他家裏，如今自然下落不明。

最近好幾年六四都沒想起過這專輯。都是康文署不斷下架敏感書的功勞。當時在黃家，黃霑對着林振強《慈祥鵬過聖誕》手稿試唱，我們都笑中有淚，他自己寫的《又到聖誕》，我目擊着他沈思一陣子，把最後一句”Santa Claus is Coming to Town”改寫為「鄧小平 is Coming to Town」當下，書房一聲笑，哈哈哈哈招牌笑聲，今年重新如經典老電影修復版，畫面像素從VCD變8K。

我寫了三首歌，《皆因一經過六四》的歌詞有不少「典故」。「坦克嘉年華冇掟避，港九新聞拍特技」記述袁木聲稱殺人實錄是外國特技。「開希家祺有掟避，花都巴黎佢哋有陣地」，唉，「開希」是誰，我也不敢說生於89年一代會記得，更別說「家祺」是流亡巴黎的學者嚴家祺。「恭祝新禧唱萬里，人大照開，佢台詞流俐」，萬里是當時人大委員長，4.26社論把事件定性為動亂後，萬里身在萬里之外，天真的我也曾跟很多人一樣，寄望於萬里回國會扮演緩和角色，結果，作為趙紫陽的改革派盟友，在六四前幾天發聲支持鄧小平決定。也許就在那刻，對制度人性權鬥對這國家徹底絕望，電視新聞與報紙即時性衝擊，比看書所得所知，體會更加血淋淋。

還有，「諮委草委唱大戲，啲諧劇最啱聖誕報喜」，第二句初稿是「楊尚昆會放飛機」，改動原因不幸完全在記憶體中清零。

以上，越寫越驚心，我自己做過的事，也可以隨時日丟在上鎖的記憶體，今日對六四不想回憶，不敢忘記者，若89年還是不懂事小孩，或者還沒寄生在母胎內，「僥倖」沒親歷其事，避過難捱的情緒煎熬，不知楊尚昆萬里嚴家祺陳雲，只知鄧小平李鵬，回憶會不會只見平面？歷史的年輪缺了一角，六四會不會簡化為「平反追究抗爭」的符號，輕忽了天安門慘劇是一面立體的鏡子，照見更多的血的教訓。