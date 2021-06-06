二十幾歲的朋友來電話常是為了情感的問題，雖然人的境遇各有不同，但總不過是為一個人燒得心急火燎。

Sara愛上有婦之夫，對方的婚姻多年前就名存實亡，Sara愛得早陷得深，慾望逼人，先開始只是想貪歡就好，日子長了，她想對方去離婚，再和自己結婚。男人已到中年，節奏慢了很多拍。動心是真的動心，要不要這麼一步到位，他的動力不夠大。人老了，反而把時間看得淡，大約因為他知道，感情的事情終點本身並不值得期待，激情燒完，關係的盡頭又下落到無盡的瑣事中，回歸凡間。

可少女完全體驗不到，她要，她什麼都要。她眼中一切都有可能，一切都可以更好，她可以，他也可以。無處安放的荷爾蒙一躍成為精神的司令，湧動的愛欲大軍浩浩蕩蕩，橫掃千軍。她的整個生活被這巨大的愛欲包圍，每件事情都和它有關，讓人窒息。但那是瘋狂的窒息，是稀罕物，有的人甚至一生也難有一次。

他在這瘋狂之中，雖然倦怠卻又無法不動心。那是多年前自己生活的倒影，欲也是純純的欲，是排山倒海的力量，什麼也不管也不顧。他早就泄盡這樣的力與欲，現在他只是個演員，在她的真實舞台上，唯唯諾諾飾演一個戲份很多的配角。

朋友們勸他有點道德，不要辜負妻子又禍害少女。他也怕丟臉，但是逃不出這舞台。說到底，年輕才是特權，是最有魅惑力的幻影。他多年來累積的社會地位，人生智慧，早就被繳械，口中再怎樣推拒，身體還是躍躍欲試。

只是身體也只能疲憊地跟上腳步，追着她不要掉隊，氣喘吁吁。這慾望也是暫時還魂，他知道，於是更加珍惜。

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