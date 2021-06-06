今年有點異常，腦海裏六四兩個字浮起後再難沉底；七二一，八三一，似一串念珠圈在一起。記憶串連的數字密碼還有一個，九二八。二零一四年九二八警方施放催淚彈，爆發佔鐘事件。六四跟九二八有什麼關聯？有。

看過昨日馮睎乾專欄，忽然又添一宗不想回憶舊事。該文提到梁朝偉談六四，影帝宣傳電影《英雄》時扯到六四，「語驚四座」說：「中國政府所做的事是對的——維持穩定，這對每個人都好。」馮翁又為此話眉批：「至少他沒有像某些偽人般吃相難看，八九年大義凜然抗議開槍，後來又大義凜然支持『平亂』。」

類似的話，我聽過，就在一四年九二八過沒幾天，跟一位參與過民主歌聲獻中華的朋友碰面，滿以為會大家抱頭大嘆，誰知道沒來頭就聽到他讚嘆共產黨真厲害，養活十幾億人已經不容易，經濟還欣欣向榮。我怒而質問他：「你知道剛剛發生什麼嗎？」誰知他比我更理直氣壯說：「當然知道啊，香港人就是愛抽六四的水，抽了二十幾年還在抽，完全不懂得政治怎麼玩。」

鄭經翰評梁朝偉沒政治智慧，這位朋友自詡懂得玩政治，想必也比梁朝偉認識時局認識更多，怎麼會不知道有一股反支聯會反悼念六四風潮，由「國師」陳雲發起，「消費六四」者當時並不討好，在佔鐘也沒什麼角色，登上大台發言甚至惹來噓聲。

一想到這位知識份子，在許多細節上連知道份子都算不上，知啲唔知啲，其實也是選擇性吸收資訊，看到想看見的。雖然沒有直接打倒昨天的他，反過來支持共產黨「平亂」，但見北京上海深圳滿城盡帶黃金甲，對香港為爭取真普選而爆發催淚彈，一個嬲也不給，劈頭就給共產黨一個讚，治國有方好棒棒。他在我面前不好意思說出來的潛台詞應該是：「事隔多年談六四是多餘的抽水，若不果斷處理平穩亂局，就沒有今天的摩天大樓。」

不恨梁朝偉們太多，只怕知識份子與知道份子懂得太多，尤其在六四扮演過某些角色的人，製造「為大局起見，犧牲一小撮人才能保住大多數人生計」的偉論，說服力更大。

唱過民主歌聲獻給中華的人尚且如是想，六四當日，蘋果記者鏡頭下，兩名警員將市民放在圍欄上的蠟燭杯弄熄，怎麼看他們也不過三十好幾，對幾歲時發生的事有興趣知道嗎？他們知道自己在做什麼嗎？看見杯上寫着「人民不會忘記」，會不會想：「多餘，有什麼不可以忘記的，沒事就出來搞事，搞亂香港。」