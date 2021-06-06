美國風向大變，白宮下令徹查高弗十九病毒來源，限情服部門三個月，拜登終於不相信世衛組織提交的報告。一時間美國左翼也加進一張嘴巴，紛紛聲討武漢實驗室。

其中醫學顧問福奇，憑相學一看，當是一名狡猾的人物。當日川普以總統身份講話，福奇站在一旁擠眉弄眼，一張臉孔頗為陰暗，但西方主流媒體將福奇當福星，將川普當掃把星。當川普以商人的觸覺，嗅出了站在身旁的這個古惑仔不對勁，聲稱要解聘，主流傳媒的左翼全部挺身展開一場「護福討川運動」。

美國的問題，不在福奇有沒有隱瞞真相，不在於是誰下令高弗病毒研究（其時奧巴馬是總統）、美國將名下機構資金資助武漢病毒研究所的病毒學家達扎克，有沒有收中國的錢，有沒有通過福奇這條白宮暗線，抵制川普總統，綁架醫學界，令西方主流科學家不敢提「實驗室洩毒論」。

美國的問題在於：一年之間，CNN和紐約時報，面書和YouTube加推特，將所謂「實驗室洩毒論」列為審查禁論的目標，YouTube加上黃標。

禁論理由，是「實驗室洩毒」之說是陰謀論，缺乏科學根據，引起公眾恐慌，且涉種族主義。

那麼幾十年許多UFO，被指為外星人來地球探頭探腦，還有美國的所謂51區、羅茲威爾外星人屍體事件，一切皆是陰謀論，公眾一樣會因人類命運而恐懼，主流媒體和社交網站，從來一字不曾屏蔽。

因為此「陰謀論」是川普內閣提出的。民主黨和左翼視川普為第一公敵。「凡是敵人擁護的，我們就要反對」，於是川普變成了易卜生的人民公敵戲劇人物。

川普是反建制的齊天大聖。而美國的醫藥界、病毒研究業、華爾街、民主黨，就是既得利益之建制大同盟。此一建制同盟將病毒研究像T恤牛仔褲和Nike生產線一樣外判給中國，非常有想像力。

現在就是這個建制同盟，對中國翻臉。但若由大陸實驗室外洩，只有「有意外洩」和「過失外洩」兩種可能。以前者論，人家軍方網絡發佈過對美國的超限戰專論，美國的大使舘不可能不知。以後者論，美國人教出來的胡適，早已定論「差不多先生」的粗疏民族性。所以若美國偏要將這種研究外判中國，如同一個三歲小朋友逛動物園，走進老虎籠裏與老虎一起玩騎牛牛，不關老虎的事，是小朋友自己要找死。

一年來，美國左翼對川普的刻骨仇恨情緒，就此葬送了六十萬人命。現在想回頭？哈哈。難了。