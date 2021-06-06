加拿大「星島日報」六月四日當天刊登了一則廣告，大標題為「呼籲蔡英文女士讓台灣兩千三百萬人民施打世衛批准的新冠疫苗」。

廣告內文指責台灣政府不但無法為台灣人購買足夠的疫苗，而且拒絕了民營企業家及宗教團體捐贈疫苗的要求，對台灣人民的呼籲裝聾作啞：「給我們施打世界衛生組織批准的新冠疫苗，我們不想死。」

此外，廣告指出蔡英文「可能已經觸犯《國際刑事法院羅馬規約》第七章危害人類罪第十一條」。

右下角的廣告署名為「北美台僑會」。不過奇怪的是，加拿大僑委會對「北美台僑會」這個組織一無所知，聞所未聞。亦從未得悉這個組織在北美地區有過甚麼活動，與當地的台灣僑社有過甚麼交流與互動。

一個當地台灣僑民根本不曾聽說過的組織，以「北美台僑會」的名義，向蔡英文發出呼籲是甚麼玩法？這個組織是真是假？代表甚麼人刊登這則廣告？廣告提及的「世衛批准的新冠疫苗」又是哪國生產的疫苗？6月1日世衛剛把中國科興疫苗列入緊急用途名單，不到4天就出現這麼一則廣告，不能不令人聯想到「北美台僑會」呼籲的疫苗會不會就是科興疫苗？

加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，「北美台僑會」很明顯是中國政府意圖冒充海外台僑所偽裝的團體。民進黨立委許智傑則表示，不論藍營綠營，台僑通常稱呼蔡英文為總統，不可能稱呼她為「蔡女士」，質疑廣告非真正的台僑刊登。

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