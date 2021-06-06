常練與兄弟馬山（也是改名換姓的義士），同離鄉別井流亡七、八年，見風聲稍緩，這天也打算回家一見闊別已久的妻兒。

他倆在午前到了常州城外一家小館子，盤算着各自疾走趕路也得黃昏才到，所以相約先填飽肚子補充精力。

點了常州，也是江浙滬一帶頗具盛名的三鮮餛飩、大麻糕、銀絲麵，少不了名菜糟扣肉，還有日夜思念的天目湖砂鍋魚頭，熱騰騰，湯汁乳白，就一個「鮮」字！

常練對馬山道：「兄弟，記得那血滴子的威力嗎？想不到放逐天涯現又可回家了。」

「出自清狗黏竿處，聽來文氣，誰料殺氣騰騰。」

「黏竿處」，本稱「尚虞備用處」或「侍衞班」，為皇帝出巡時之侍衞。到了雍正掌權，表面上陪伴皇帝娛樂、放鷹、捕雀、射鹿……還有當雍正打坐靜修或批閱奏章時，不欲被蟬聲打擾，命侍衞持「綁着黏布的長竹竿」，把皇宮中大樹上的蟬，一一黏貼下來處置。每年整整一夏，大自然生態中的蟬鳴，由自由噪聒，到噤聲消失。

「黏竿」是一個表面上維靜動作，實質是一個滅聲滅口滅跡的情報機關，血滴子就是由黏竿處高手創製的暗殺兵器。

「那時此神秘兵器都眾說紛紜，百步之內，對手毫無防備之下，腦袋就被取走了？大家不信，見識過厲害的人又因死去無法作證。」

「被奪命的兄弟也真不少。」常練道：「幸得他們捨身掩護，我才可逃脫——我一定要伺機報仇！」

「這不，再聞風喪膽的暗器，也會被破解的……」（明續）