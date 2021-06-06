金融時報曾於4月28日報導，中國人口普查結果，截至2020年十二月底，中國人口總數不及14億，是1950年以來首次人口下降，原定4月初公佈人口普查結果，但因數字敏感，要由各部門達成共識，才會公佈。

結果到了5月11日星期二，中國國家統計局公佈人口普查數字，以2020年11月1日計，中國人口總數是14億1,178萬人，比2010年普查增加7,206萬人，十年增長率5.38%，平均增長0.53%，比2000至2010年降低0.04個百分點。中國最叻完善化，金融時報之前引述消息人士資料話中國人口低於14億，但可能完善有功，宣佈出來的數字多咗接近1,200萬人，叫做人口有增長，不似南韓台灣日本，總人口數字有退無進。

20日後，5月31日，中共中央政治局突然宣佈，推出三孩政策，要求各級黨委及政府加強宣傳，協調及落實三孩子政策，以後幾年，促進結婚人士生三個孩子係政治任務，地區省分不達標的話，省委書記政績一定受損，升級難有希望，以往有一孩政策，各地區嚴打超生者，張藝謀夫婦生咗三個，曾被罰款748萬元人民幣，現在可以平反了！2015年取消一孩政策，改為二孩，但由2017至2020年間，中國出生人口數目連續下跌。

生兒育女太辛苦，在一孩政策下，1985年出生之獨子與某家獨女結婚，於2010年生下一子，到了今年，兩夫婦上有高堂四人，下有兒子一人，一家總數七人，兩人養五人，辛不辛苦？若生三孩，兩人養七人，更加斷擔挑了。生育從來都與經濟學與社會學有關，中國富起來之後，城市很多人民變成中產階級，追求房子、車子、旅遊、到香港、歐洲血拼，孩子變成是次要三要考慮，頂多像香港模式，一個起兩個止，生第三個做乜？中國喜歡事事由政治局控制，其實生一個至N個，點解要由政治局作主，現在仍要限三孩，聞說係怕上海中產唔生孩子，陝西貧農就生多幾個，更令政府頭痛！但操控人口出生率及分佈，非常困難，唔通洞房之夜，就有黨委催生咩！