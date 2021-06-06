上海復旦大學與匈牙利簽約，計劃2024年在布達佩斯開分校，匈牙利人群起反對。布達佩斯市長更有意把分校附近路名，改為「達賴喇嘛路」、「光復香港路」，以作抗議。復旦創辦人馬相伯泉下有知，不知有何感想？

馬相伯生於1840年，是清末民初名教育家，創辦過三間大學（震旦、復旦、輔仁）。這傳奇人物本身又接受什麼樣的教育呢？馬相伯五歲起入私塾，學習四書。十二歲，就學於法租界由天主教會辦的徐匯公學，因國文根柢好，十四歲得師長器重，任國文助教。十五歲，馬相伯始習拉丁文和法文；十六歲兼誦古文。在徐匯公學肄業後，他入耶穌會當修士，研習神學、哲學、數學等。

由此可見，馬相伯接受的教育很全面，中西並重，文理兼修，特重外語訓練。拉丁文更與復旦緣起大有關係。1902年，蔡元培推薦二十四個學生跟隨馬相伯學拉丁文，並期望建校「廣延通儒，培成譯才。」當時徐家匯教會的法國人，都在背後笑馬相伯和他的學生，認為中國人不可能學得好拉丁文。

然而四個月後，學生通過考試，居然能寫能說（儘管發音有些不確），從前嘲笑他們的法國人，也不禁欽佩馬相伯師生們的努力。正是這個拉丁文班的成功，啟導了震旦學院（原初構想只是翻譯學院）的創立。後來震旦內的耶穌會神父，跟馬相伯理念分歧，馬氏就另起爐灶，創辦了復旦。

馬相伯的教育理念，是鼓勵學生自治，從而推動民治。他認為中國之所以不如外國，是因為洋人「受了宗教的影響，知道人類在造物主的面前是一律平等的，知道政治就是他們自己切身的事」，而中國自古以來卻搞「閉關政治」，「閉關思想害殺了我們老百姓，政治上的不公開，這是對內的閉關⋯⋯臨到危難的時候，政府始終只知道玩一套以夷制夷的玩意兒。」馬相伯認為要救中國，「就要先打破這閉關思想，從民治做起。」

據說他死前留下一句話：「我是一隻狗，只會叫，叫了一百年，還沒有把中國叫醒。」如今離馬相伯之死，又過八十年，復旦有沒有令中國醒過來，我不知道，卻肯定令匈牙利人站起來了。