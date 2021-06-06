英文有一個字，曰outlaw，中文一般譯做「罪犯」或「逃犯」。但查其本義，out者，「在……之外」也；law者，「法律」也，outlaw就是「法律之外」。據古代西方規例，凡被當局判處outlawry（置於法律之外）刑罰者，即不獲法律保護，任何人都得以虐待甚至殘殺之，而免於法律懲處。這「置於法外」之刑，西方到中世紀仍然未廢，而二零一九年開始，更隱然在香港復行。

比如說，二零一九年七月二十一日，百計黑幫好漢出動，襲擊市民，傷人無數，但傷者應是已被置於法律之外，故打人者十九免受刑責。同年十月六日，一位的士司機驅車撞向遊行抗議者，三人受傷，其中一少女雙腿折斷，司機當然也免於刑責，而且獲五十多萬元慰勞。類似故事，從此屢見不鮮。

今年四月十一日，有《蘋果日報》女記者在街上拍攝肺炎疫苗注射站，一好漢突然趨前，抓住她手臂扭扯，禁她繼續攝影，注射站職員在旁，袖手旁觀；公安到場，更縱那好漢離去，保證不會以什麼非禮或襲擊罪名拘捕。

又五月十一日，有《大紀元時報》女記者在街上走，又一好漢突然執壘球棍趨前，望她雙腿亂打，打到長褲破爛，雙腿紅腫，才施施然登車離去。公安到場，說會列作「襲擊」案處理，但最後一定不了了之，就與《大紀元時報》印刷廠多次遭江湖好漢突襲搗毀一樣。

由此可見，西方古代法律，新香港也會採用，似未正式公布而已。