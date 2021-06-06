中國號召生三胎，有人找出從前計劃生育時期各地農村流行的口號和標語，條條觸目驚心，鮮血淋淋：「一人超生，全村結紮！」「一孩首選放環，二孩首選結紮！」「該環不環，該紮不紮，見了就抓！」「計生大革命，叫你雞犬不寧！」「該流不流，扒房牽牛！」「你違法生孩子，我依法拆房子！」「寧可血流成河，不准超生一個！」「引下來、流下來，就是不能生下來！」諸如此類，各地都有「創作」。想出這種口號的人，一般都是所謂「基層幹部」或者「革命群眾」，心地好一點的人，想不出這種口號，想得出這種口號的人，心一定壞。由此可見壞人之多，只要一有風吹草動，便撲出使壞。即使害人不利己，他們也會把人害了再說。

這也是我不跟愛喊口號的人打交道的原因，愛喊口號的人，非蠢即壞，壞人發明口號，蠢人相信口號，相信口號的人除了蠢，還有許多很壞，總想趁着喊口號之時佔一點便宜。佔到便宜的人也真是有的，於是便有更多的人熱衷喊口號貼標語，或趕時髦，或洩私憤，或為圖利，為非作歹，又蠢又壞。

如今，風向轉了，口號標語大國勢必又會湧現出鋪天蓋地的新口號，但發明口號和喊口號的則是同一批人，他們照樣慷慨激昂，只是把口號調轉來喊就是，從前喊「流出來！」，現在叫「生下來！」就怕你活得自在，沒有一個有人性，一樣又蠢又壞，一樣想到你家「拆房牽牛」。