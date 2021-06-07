拜登於上星期四（美國時間）簽署新行政命令，禁止美國投資者投資59家中國公司，目標在嚴限美國人、美國公司以金錢資本支持與中國軍事、情報機關有關聯的中國硬件、軟件製造商、發展商，以降低中國對美國及世界的軍事及情報方面的威脅。

特朗普在任時，曾簽署行政命令，限制美國人投資於39家中國公司，而今拜登更進一步，將數目擴大至59家，對中國來說，就是來者不善，不會坐視不理，或會有反制措施，將中美關係惡化到另一個層次。禁制令將於今年8月2日生效，投資者有一年時間售出相關公司股票。

受投資制裁的公司包括航天、運輸、建造、化工、電子等公司，如中移動、中電訊、中聯通、中海油、中芯、中國建築、中海外，新增加的有中天火箭、中國海防等。本港股民或會留意到，內房股之中的藍籌股中國海外，幾個月來的股價一直受壓，52周高位為27元，低位為14.92元，上周五收市價近18.4元，市盈率低至3.8倍，息率有6.4％。股價近月受壓，市場人士傳聞與美國投資者不斷套現，沽售離場有關。

拜登上台後，美國抗中的態度和政策，似乎比特朗普還要強硬，令不少人跌眼鏡，近月的動作（一）下令情報機關嚴查新冠肺炎是否源於武漢實驗室，正中中國要害，北京必定大力還擊；（二）不斷聯合西方國家派戰艦巡遊南海，英國不足為奇，德國竟也加入此行列，能不令北京黑臉？（三）擴大制裁中國企業至59家，向中國增加經濟壓力；（四）加強支持台灣，解放軍攻台，要過美軍一關，令北京必須三思而後動。

美國經濟增長強勁，中國經濟迅速復蘇，本應是投資者大展拳腳的時候，偏偏中美兩國的關係比特朗普時期還要惡劣，宏觀投資者不能不小心從事，時刻關顧地緣政治的變化，及中美磨擦提升至擦槍走火的可能性。人民幣近期不斷上升，除了投機性質之外，應是反映美資及外資沽美元買人民幣，進入中國投資的情況；華爾街大行是對中國基金管理市場心存大欲的。在追求利潤的前提下，投資者似乎忘記了中國素來重政治輕金錢利益，政策變臉可以一夜之間發生。況且，人民幣不是可兌換貨幣，資本管制甚嚴，在內地賺到錢，要套現退出（repatriation）的時候，兌滙便不是很容易！此時此刻，個人投資者最好不要跟風冒進。