熟悉他的，叫他阿關。

導演關錦鵬向來性情隨和，就是不熟悉他的，都稱呼阿關。

跟許鞍華有點不一樣，熟悉她的，叫她阿 Ann。

絕非氣焰，底蘊氣場所繫，不熟悉者，自曉止步，統稱許導演。

前年年底匆匆《叔叔》特別場，念念不忘。去年疫情一波來一波往之間，隨機趁勢在電影院公映，趕忙到 Musea 搶看，猶如很多很多年前在廣州看前衛劇場演出，蒲台北違規 Disco 跳通宵舞；沒知道可有下次，能去盡去，不少人、事、物，話停即停，今天的擁有未必平衡到明天。

大銀幕看電影效果始終不一樣，看來特別舒暢。前年年底，伸出金牌之手負責剪片美指王張叔平到場撐。去年公映，原來幕後出力支撐，金像導演關錦鵬也在場，久未遇上，禮數寒暄；還是那個皮膚濃色，身形略圓，音色與招呼皆適量的阿關。

2021 香港國際電影節設立阿關作品欣賞部份，也有林奕華與他對談的環節。怪自己早已退出事事「跟貼」人生段落，後知後覺縱使頗想到場聆聽，大概已過訂位時限。咖啡店閒坐又發現三月號《美紙》為阿關做了詳盡訪問，紙上照片清晰可見，關導演黑了、瘦了，很多。內容觸及鮮見感情剖白，撩起落筆分甘。搜尋《蘋果》資料圖片，始發現 5月16日，文嘉龍訪問「娛樂人物」〈電影未死、香港未死關錦鵬〉。比較《美紙》，《蘋果》將阿關攝影得更瘦，膚色更沉。

對訪問而言，雖非着墨，記者編輯的重點鋪排在阿關的電影、鏡頭下的女人與香港；卻未將阿關的感情推諉個一乾二淨，近乎簡約的描述⋯⋯近年發現價值觀分歧不輕，質疑長達三十二年的關係已至房東與住客⋯⋯

未知阿關親口，還是記者舉一反三；三十二年，竟然被形容為：說短不短，說長不長！

着墨不多，章節其實不長；讀着、讀着，不禁悲涼。計這計那我們倆頭尾才五年，嚴格計算不過四年，以英國法律計，下星期才三年；不說較年輕的同伴，不說緣份，自己能否再得壽緣三十二年？抱深刻懷疑！

自另一角度審視，亦幸，猶如朋友所批：年過半百才起步的婚姻不易離婚！

起步遲，莫說感情；不如想想可再得三十二年命？根本撇除三十二年後，關係可能出現的惆悵！

電郵：chiuou@gmail.com